Дари глибин: у Кременчуці відкрилася виставка Ольги Сироти у стилі Fish Art

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Фото: Артем Коваленко

5 січня у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилася виставка Ольги Сироти у стилі Fish Art «Перламутрові скарби глибин». Під час створення своїх картин майстриня використовує риб'ячі кістки; у доробку пані Ольги їх більше 200. Її творчі роботи є у колекціях у Канаді, Німеччині, Австрії, Росії, багато в Україні.







Ольга Сирота народилася у 1962 році у селі Дереївці Онуфріївського району Кіровоградської області. Її батько був завзятим рибалкою, а мати любила вишивку. Ольга Миколаївна закінчила Кіровоградський педагогічний інститут; з 90-х років разом з чоловіком та трьома синами переїхала у Кременчук. Жінка працювала вчителем у ліцеї №4, а з часом стала керівником гуртка художньої творчості у цьому закладі; з 2016 року пішла на заслужений відпочинок.



Перша персональна виставка Ольги Сироти у приміщенні Кременчуцького краєзнавчого музею відбулася 12 років тому, у 2009 році. А нинішню, «Перламутрові скарби глибин», вона присвячує мамі, якої вже немає, але вона була натхненником та першим оцінювачем робіт авторки.







ТЪ поспілкувався з Ольгою Сиротою, аби дізнатися про особливості та секрети її роботи.









- З чого почалося Ваше захоплення?





- Почалося все, мабуть, ще з пристрасті до малювання, яка, я думаю, у кожній дитині є у дитинстві. У мені ця пристрасть сиділа давно, я обмальовувала всі поля конспектів. Я вибрала професію, яка близька з малюванням, я вчитель початкових класів. У 2006 році мені трапилася замітка (про картини з риб'ячих кісток — ред.), принесла мені її колега по роботі. І я тоді вже спробувала створити картинку, яку оцінили колеги, близькі, сусіди, знайомі – і захопило. Я продовжила цим займатися.



Як розповіла ТЪ сама авторка, вона робила вироби з різних матеріалів – тіста, дерева, мушлі, але остаточне захоплення — це роботи з кісток риб.



- Які особливості роботи з матеріалом для картин?





- Матеріали досить прості і традиційні для нашої місцевості, оскільки ми живемо на берегах Дніпра, де ще перші люди селилися і використовували в їжу рибу, а кістку паралельно: перша голка створена з кістки, яка легко обробляється, з неї створювалися інструменти, прикраси.



За словами майстрині, творчість для неї – це вираження її почуттів, поглядів, бажань, мрій. І це досить клопітка робота, адже якоїсь конкретної техніки немає. У Китаї картини з риб'ячих кісток створюють на папері, а Ольга Сирота використовує для основи оксамит. Інколи клей дуже важко закріпити, адже ворс заважає приклеюванню, тож часто одна робота створюється у кілька сеансів.





- Працюю я без ескізів, навіть інколи буває, що немає задуму – просто є бажання. Я сідаю і з тих кісток, які в мене є (я вже не дивлюся на них як на кістки, для мене це просто фарби) формую композицію, - каже авторка.



Знаючи захоплення жінки, рибу та кістки їй приносять родичі, друзі та знайомі. Для цього майстриня бере як річкову, так і морську рибу, наприклад, оселедець, салаку, хек тощо. Попередньо їх треба обробити:





- Скажу правду, я сама дуже мало споживаю риби. Риба швидше потрапляє до мене від знайомих, родичів, мама мені дуже допомагала з матеріалом, брат... Я замочую кістки у хлорці, використовую «Білизну», для того, щоб обезжирити, щоб запах зник, аби вони колір мали такий, як треба.

У мене велика кількість кісток, яка залишається, я їх збираю за роки. І потрібно якийсь мати запас для того, щоб вибрати потрібні через те, що вони різні по структурі, розміру, по-різному поводять себе при обробці.



Після приклеювання кісток на тканину пані Ольга покриває картину лаком для нігтів. Вона додає, що у перламутрових лаках використовується луска риб, яку перемелюють, тобто це матеріали досить споріднені.







- На створення однієї картини скільки часу іде?





- Залежить від складності. Якщо дуже малесеньку та просту, ми, наприклад, з учнями коли робили, могли гілочку квітучу, використовуючи луску, зробити за пару уроків. А можна за ніч, не відриваючись, але інколи буває, проходить місяць-два. Інколи виконую паралельно кілька робіт, через те, що трапляється матеріал, який викликає якість інші почуття, і починає складатися щось інше.



Кожна робота — це ціла історія, у якій присутні асоціації з дитинства, життя (наприклад, квіти з двору майстрині, бузок, який ріс під вікнами школи пані Ольги, птах щастя — фенікс з казок) авторки, також її надихає література.





- А Ви свої картини продаєте?





- Так, якусь кількість вже продала, якась подарувалася. Я хочу, щоб вони приносили радість людям. Мені хотілося б більше привернути увагу в Україні до цієї творчості, це мистецтво, яке мало ще набуло розголосу.



Коли майстриня починала займатися фіш-артом, тоді він тільки починав розвиватися, а зараз до нього залучається все більше людей.





- За віруваннями китайців, японців – чомусь вважають, що саме звідти походять переважно всі мистецтва – риба вважається символом здоров'я, сили, життя. В Україні це теж традиційний матеріал. І мені б хотілося, щоб це було візитівкою нашого краю, щоб стало мистецтвом, яке б теж представляло нашу місцевість, нашу Україну у світі. І стало на рівні з іншими, я дуже на це сподіваюся.