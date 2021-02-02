Підписана угода на новий міст у Кременчуці: «Укравтодор» обіцяє, що він буде швидкісним

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 2 031 Коментарів: 7

Планується, що легкові авто рухатимуться мостом зі швидкістю до 81,5 км/год

Сьогодні в «Укравтодорі» підписали договір на будівництво нового мосту в Кременчуці за 11,249 млрд грн з турецькою компанією DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.







Нагадаємо, замовником об'єкту за 11,3 млрд грн виступає Служба автомобільних доріг в Полтавській області. Договір підписав начальник Служби Іван Краповницький, від компанії DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.(«Догуш Іншаат Ве Тіджарет Анoнім Шіркеті») — виконавчий директор Толга Аккас (Tolga Akkas).



Брифінг транслювався на сторінці «Укравтодору» у фейсбуці, проте були технічні проблеми.



Керівник компанії «Догуш» зазначив, що вона має досвід будівництва вантових мостів, при цьому один із них відкрили нещодавно — на початку 2021 року.





— Ми будемо намагатися максимально використовувати місцеві ресурси, — сказав він про будівництво мосту у Кременчуці.





Як повідомляє Інтерфакс-Україна, в «Укравтодорі» зазначили, що новий міст дозволить поліпшити оптимізацію логістичних маршрутів в центрі України за рахунок скорочення часу поїздок для автомобільного транспорту.



Це буде досягнуто завдяки збільшенню допустимої швидкості для:

вантажних автомобілів з 36,8-53,3 км/год до 72,9 км/год;

автобусів з 35,7-53,4 км/год до 71,1 км/год;

легкових автомобілів з 39,6-55,3 км/год до 81,5 км/год.

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Загальна довжина ансамблю – понад 3 км, довжина мостового переходу з підходами – 1 700 м. Згідно з ТЕО, схема вантового мосту 180+360+180, що також відповідатиме вимогам судноплавства. Переправа матиме 4 смуги руху, по дві у кожному напрямку, повідомили про основні параметри мосту в «Укравтодорі».





На правому березі Дніпра підходи до мосту сполучатимуться з дорогою Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя. На лівому — з вуличною мережею Кременчука. У цих точках передбачено будівництво різнорівневих транспортних розв’язок.





Початок будівництва – березень 2021, термін – 3 роки. При будівництві 95% матеріалів будуть українського виробництва, обіцяють в «Укравтодорі» - проте дана умова не прописана (і не могла бути прописана) у тендерній документації, бо основний принцип публічних закупівель - недискримінація.





За словами керівника Департаменту розвитку доріг Укравтодору Андрія Івка, держагентство також не відмовляється від проєкту щодо будівництва ще одного мосту через Дніпро в регіоні – у складі обходу Кременчука. Наразі очікується підписання Міжурядової угоди із китайськими партнерами.





На сайті компанії DOĞUŞ İNŞAAT зазначено, що міст у Кременчуці буде четвертим великим проєктом, який реалізовуватиме компанія в Україні. Інші три - це залізнично-автомобільний міст у Дніпрі (6 смуг руху та дві залізничні колії); термінал D аеропорту Бориспіль; Запорізькі лівобережні очисні споруди.