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Топ новина, Кременчук, Будівництво нового мосту в Кременчуці

Підписана угода на новий міст у Кременчуці: «Укравтодор» обіцяє, що він буде швидкісним

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 2 031 Коментарів: 7

 

Планується, що легкові авто рухатимуться мостом зі швидкістю до 81,5 км/год

Сьогодні в «Укравтодорі» підписали договір на будівництво нового мосту в Кременчуці за 11,249 млрд грн з турецькою компанією DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.


Переможцем тендеру на будівництво мосту у Кременчуці визнали турецьку «Догуш», ціна питання – 11,3 млрд грн


Нагадаємо, замовником об'єкту за 11,3 млрд грн виступає Служба автомобільних доріг в Полтавській області. Договір підписав начальник Служби Іван Краповницький, від компанії DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.(«Догуш Іншаат Ве Тіджарет Анoнім Шіркеті») — виконавчий директор Толга Аккас (Tolga Akkas).


Брифінг транслювався на сторінці «Укравтодору» у фейсбуці, проте були технічні проблеми.


Керівник компанії «Догуш» зазначив, що вона має досвід будівництва вантових мостів, при цьому один із них відкрили нещодавно — на початку 2021 року.


— Ми будемо намагатися максимально використовувати місцеві ресурси, — сказав він про будівництво мосту у Кременчуці.


Як повідомляє Інтерфакс-Україна, в «Укравтодорі» зазначили, що новий міст дозволить поліпшити оптимізацію логістичних маршрутів в центрі України за рахунок скорочення часу поїздок для автомобільного транспорту.


Це буде досягнуто завдяки збільшенню допустимої швидкості для:

  • вантажних автомобілів з 36,8-53,3 км/год до 72,9 км/год;
  • автобусів з 35,7-53,4 км/год до 71,1 км/год;
  • легкових автомобілів з 39,6-55,3 км/год до 81,5 км/год.

Додано


Загальна довжина ансамблю – понад 3 км, довжина мостового переходу з підходами – 1 700 м. Згідно з ТЕО, схема вантового мосту 180+360+180, що також відповідатиме вимогам судноплавства. Переправа матиме 4 смуги руху, по дві у кожному напрямку, повідомили про основні параметри мосту в «Укравтодорі».


На правому березі Дніпра підходи до мосту сполучатимуться з дорогою Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя. На лівому — з вуличною мережею Кременчука. У цих точках передбачено будівництво різнорівневих транспортних розв’язок.


Початок будівництва – березень 2021, термін – 3 роки. При будівництві 95% матеріалів будуть українського виробництва, обіцяють в «Укравтодорі» - проте дана умова не прописана (і не могла бути прописана) у тендерній документації, бо основний принцип публічних закупівель - недискримінація. 


За словами керівника Департаменту розвитку доріг Укравтодору Андрія Івка, держагентство також не відмовляється від проєкту щодо будівництва ще одного мосту через Дніпро в регіоні – у складі обходу Кременчука. Наразі очікується підписання Міжурядової угоди із китайськими партнерами.


На сайті компанії DOĞUŞ İNŞAAT зазначено, що міст у Кременчуці буде четвертим великим проєктом, який реалізовуватиме компанія в Україні. Інші три - це залізнично-автомобільний міст у Дніпрі (6 смуг руху та дві залізничні колії); термінал D аеропорту Бориспіль; Запорізькі лівобережні очисні споруди. 

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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: dogusinsaat.com.tr
Теги: міст будівництво новий міст у Кременчуці

Коментарі: 7

81
sv11:
Сьогодні, 19:34

таки дааа.... за 15 лет что живу с Кременчуге впервые дело сдвинулось дальше обещаний. только теперь бы не остановилось оно на ожидании денег еще лет так на 15...


11 1
67
euroexpert:
Сьогодні, 19:40

Сдвинулось ? Уже двигалось не один раз . Уже был проэкт и потрачено куча денег .


16 1
17
кремень:
Сьогодні, 20:01

Нет такой разрешенной скорости в городах Это допустимое превышение скорости.


3 1
432
ankrem:
Сьогодні, 20:43

А гиперлуп не будут по нему пускать ? Надо омеляна назад позвать...


10 1
95
Sanay:
Сьогодні, 20:46

А велодорожки будут предусмотренны?


5 0
2 622
zzzzzz:
Сьогодні, 21:01

Цитата: ankrem
А гиперлуп не будут
ніт, єто же ансамбль!!!а гиперлупом по ансамблю-моветон.


4 5
873
почемучка:
Сьогодні, 22:33

Цитата: euroexpert

Сдвинулось ? Уже двигалось не один раз . Уже был проэкт и потрачено куча денег .

куча грошей була на прект. Як то кажуть - за шо заплатили те і маєте. А тут платять за міст, який в собі включає в т.ч. і проект. Сумніваюсь шо турки будуть катати проект під копірку


1 0

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