Хуртовини, ожеледиця, пориви вітру: на завтра Кременчук отримав штормове попередження

Сьогодні, 18:34 Переглядів: 1 513

Через «плюсову» температуру сніг у Кременчуці може змінити дощ

Вночі та в першій половині дня 9 лютого на Полтавщині очікуються значні опади у вигляді снігу, мокрого снігу, в південній частині області, зокрема, у Кременчуці, з дощем – через «плюсову» температуру. Про складні погодні умови повідомляє Полтавський обласний центр з гідрометеорології.





Також синоптики прогнозують ожеледицю, пориви вітру 15-20 м/с, а в північній частині області – хуртовини, приріст снігового покриву 10-20 см.





Оголошений перший рівень небезпеки – «жовтий». Такі погодні умови значно ускладнюватимуть рух транспорту, роботу органів енергетики та комунальних служб.