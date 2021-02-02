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Хуртовини, ожеледиця, пориви вітру: на завтра Кременчук отримав штормове попередження

Сьогодні, 18:34 Переглядів: 1 513

 

Через «плюсову» температуру сніг у Кременчуці може змінити дощ

Вночі та в першій половині дня 9 лютого на Полтавщині очікуються значні опади у вигляді снігу, мокрого снігу, в південній частині області, зокрема, у Кременчуці, з дощем – через «плюсову» температуру. Про складні погодні умови повідомляє Полтавський обласний центр з гідрометеорології.


Також синоптики прогнозують ожеледицю, пориви вітру 15-20 м/с, а в північній частині області – хуртовини, приріст снігового покриву 10-20 см. 


Оголошений перший рівень небезпеки – «жовтий». Такі погодні умови значно ускладнюватимуть рух транспорту, роботу органів енергетики та комунальних служб.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: прогноз погода зима штормовое предупреждение снегопад дождь ветер

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