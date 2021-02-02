Де й о котрій 9 лютого не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 19:01
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
9 лютого в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Богдана Хмельницького, 21-184,
- вул. Раїси Кириченко, 3-93,
- вул. Бригадна, 3-68,
- вул. Короленка, 3-31,
- вул. Кооперативна, 19-131,
- вул. Сєдова, 22-49,
- вул. Лугова, 1-23,
- вул. Гійома Боплана, 38-78,
- вул. Цимлянська, 2-27,
- вул. Каховська, 1-29,
- вул. Громадянська, 26-55,
- вул. Ботанічна, 8-19,
- вул. Пугачова, 15-52,
- вул. Лісна, 3-15,
- вул. Весняна, 3-19,
- пров. Бригадний, 3-42,
- пров. Дачний, 3-11,
- пров. Нечая, 3-48,
- пров. Центральний, 1-14,
- пров. Бакинський, 5-52,
- пров. Західний, 3-58,
- пров. Градизький, 2-55,
- пров. Зв'язковий, 2-28,
- пров. Пирогова, 1-8,
- пров. Сєдова, 8-51,
- пр. Бригадний, 2-11,
- пров. Громадянський, 3-19,
- пров. Дачний, 3-15,
- туп. Пугачова, 1-19
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Єсеніна, 1-20
- вул. Академіка Герасимовича, 81-106,
- вул. Гайдамацька, 72-95,
- вул. Чумацький шлях, 69-83,
- вул. Баженова, 1-22
- вул. Заводська, 1-40,
- вул. Художня, 1-10,
- вул. Революціонерів, 1-6,
- вул. Володимира Івасюка, 48-50,
- вул. Східна, 7-14,
- вул. Добролюбова, 1-12,
- вул. Шкільна, 1-10,
- вул. Радищева, 10-20,
- пров. Рилєєва, 1-12,
- пров. Чернишевського, 1-12,
- пров. Правобережний, 1-47,
- пров. Мирний, 3-22,
- пров. Докучаєва, 7-21,
- пров. Чечелівський, 1-14
- вул. Кавалерійська, 12-31,
- вул. Гайдамацька, 1-20,
- вул. Остапа Вишні, 1-27,
- вул. Академіка Герасимовича, 41-47,
- вул. Сергія Єфремова, 1-25,
- вул. Тіниста, 21-48,
- пров. Чигиринський, 1-15,
- пров. Шкільний, 18-22
- вул. Київська, 13-23,
- пров Олексія Береста, 3-15,
- пров. Олега Кошового, 4-10,
- пров. 1-й туп. Піщаний, 2-16,
- пров. 2-й туп. Піщаний, 3-23,
- пров. 3-й туп. Піщаний, 7
- вул. Світанкова, 6-23,
- вул. Єгорова, 17-30,
- вул. Правобережна, 16а,
- вул. Приходько 104, 106/9,
- пров. Алєксєєва, 13-21,
- пров. Лейтенанта Дніпрова, 1-26
- просп. Полтавський, 30-46,
- вул. Вільної України, 3-40,
- вул. Платухіна, 5-23,
- пров. Яснополянський, 3-37,
- пров. Ягідний, 2-12,
- пров. Марії Заньковецької, 1-53,
- пров. Сидора Ковпака, 1-20,
- туп. Кременецький, 3-18,
- туп. Дарвіна, 3-15.