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Де й о котрій 9 лютого не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 918

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

9 лютого в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Богдана Хмельницького, 21-184,
  • вул. Раїси Кириченко, 3-93,
  • вул. Бригадна, 3-68,
  • вул. Короленка, 3-31,
  • вул. Кооперативна, 19-131,
  • вул. Сєдова, 22-49,
  • вул. Лугова, 1-23,
  • вул. Гійома Боплана, 38-78,
  • вул. Цимлянська, 2-27,
  • вул. Каховська, 1-29,
  • вул. Громадянська, 26-55,
  • вул. Ботанічна, 8-19,
  • вул. Пугачова, 15-52,
  • вул. Лісна, 3-15,
  • вул. Весняна, 3-19,
  • пров. Бригадний, 3-42,
  • пров. Дачний, 3-11,
  • пров. Нечая, 3-48,
  • пров. Центральний, 1-14,
  • пров. Бакинський, 5-52,
  • пров. Західний, 3-58,
  • пров. Градизький, 2-55,
  • пров. Зв'язковий, 2-28,
  • пров. Пирогова, 1-8,
  • пров. Сєдова, 8-51,
  • пр. Бригадний, 2-11,
  • пров. Громадянський, 3-19,
  • пров. Дачний, 3-15,
  • туп. Пугачова, 1-19


З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Єсеніна, 1-20
  • вул. Академіка Герасимовича, 81-106,
  • вул. Гайдамацька, 72-95,
  • вул. Чумацький шлях, 69-83,
  • вул. Баженова, 1-22
  • вул. Заводська, 1-40,
  • вул. Художня, 1-10,
  • вул. Революціонерів, 1-6,
  • вул. Володимира Івасюка, 48-50,
  • вул. Східна, 7-14,
  • вул. Добролюбова, 1-12,
  • вул. Шкільна, 1-10,
  • вул. Радищева, 10-20,
  • пров. Рилєєва, 1-12,
  • пров. Чернишевського, 1-12,
  • пров. Правобережний, 1-47,
  • пров. Мирний, 3-22,
  • пров. Докучаєва, 7-21,
  • пров. Чечелівський, 1-14
  • вул. Кавалерійська, 12-31,
  • вул. Гайдамацька, 1-20,
  • вул. Остапа Вишні, 1-27,
  • вул. Академіка Герасимовича, 41-47,
  • вул. Сергія Єфремова, 1-25,
  • вул. Тіниста, 21-48,
  • пров. Чигиринський, 1-15,
  • пров. Шкільний, 18-22
  • вул. Київська, 13-23,
  • пров Олексія Береста, 3-15,
  • пров. Олега Кошового, 4-10,
  • пров. 1-й туп. Піщаний, 2-16,
  • пров. 2-й туп. Піщаний, 3-23,
  • пров. 3-й туп. Піщаний, 7
  • вул. Світанкова, 6-23,
  • вул. Єгорова, 17-30,
  • вул. Правобережна, 16а,
  • вул. Приходько 104, 106/9,
  • пров. Алєксєєва, 13-21,
  • пров. Лейтенанта Дніпрова, 1-26
  • просп. Полтавський, 30-46,
  • вул. Вільної України, 3-40,
  • вул. Платухіна, 5-23,
  • пров. Яснополянський, 3-37,
  • пров. Ягідний, 2-12,
  • пров. Марії Заньковецької, 1-53,
  • пров. Сидора Ковпака, 1-20,
  • туп. Кременецький, 3-18,
  • туп. Дарвіна, 3-15.
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Автор: Альона Душенко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго

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