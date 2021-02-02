Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 02.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1223879
Кременчук5687
Хворі:
Україна165583
Кременчук183
Одужало:
Україна1035372
Кременчук5345
Померло:
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Кременчук159
Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці COVID-19 діагностували у 6-місячного немовляти

Сьогодні, 19:38 Переглядів: 713

 

Також за добу захворіло 19 дорослих

Сьогодні, 8 лютого, в Кременчуці зареєстрували 15 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.


Захворіли 7 жінок віком від 28 до 52 років, 7 чоловіків віком від 30 до 79 років та 6-місячне немовля. Із вперше виявлених випадків захворювання 14 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні, а один - лікується в інфекційному шпиталі.


Всього в інфекційних шпиталях лікується 36 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


Одужало 2 пацієнти.


Всього зареєстровано 5 743 випадки: одужало 5 420, померло 160.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: wworld.com.ua
Теги: коронавірус заболеваемость статистика

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