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У Кременчуці на вул. Леонова зіштовхнулися три автівки

Сьогодні, 20:40 Переглядів: 902

 

На місці працюють правоохоронці

У Кременчуці на вул. Леонова зіштовхнулися три автівки. Про це «Телеграфу» повідомив читач Максим Куценко. 


 


Аварія сталася поблизу Залізничної поліклініки. На місці працюють правоохоронці.


 


Обставини ДТП встановлюють. 

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Автор: Юлия Волынская Фото: Максим Куценко
Теги: дтп аварія

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