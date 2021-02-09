Сказ зафіксували у Кременчуцькому районі

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У с. Михайленки Кременчуцького району в приватному домоволодінні зареєстрували випадок захворювання на сказ тварин. За даними з епізоотичного обстеження 10 січня кішку покусала лисиця. Про це повідомляє Кременчуцьке міськрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області.





Щеплення проти сказу у кішки не було, тварина не проявляла ніяких характерних ознак сказу. 1 лютого домашня кішка покусала своїх господарів. Наступного дня власники тварини звернулися до Кременчуцької районної державної лікарні ветеринарної медицини, 2 лютого кішку поставили на карантин, а 5 лютого тварина загинула.





Комісійно було проведено епізоотичне обстеження домогосподарства, та клінічний огляд домашніх тварин, які знаходились на момент перевірки на території домогосподарства. Комісія прийняла рішення про направлення трупа кішки, до Кобеляцької міжрайонної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів для відбору патологічного матеріалу для подальшого дослідження в Полтавській обласній регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби в Полтавській області.





У кішки підтверджено захворювання на сказ. Наразі вирішується питання щодо накладання карантину на приватне домоволодіння господарів тварини, та в радіусі 10-кілометрової зони.





У загрозливій зоні розробляється комплексний план щодо локалізації та ліквідації вогнища сказу щодо недопущення нових випадків захворювання тварин на сказ.









Сказ – надзвичайно небезпечна інфекційна хвороба спільна для людини та тварин, супроводжується тяжкими ураженнями центральної нервової системи, лікування не дає позитивних результатів і завжди закінчується летально. Згідно з оцінкою ВООЗ, входить в п’ятірку антропозоонозів, що завдають найбільших соціальних та економічних збитків.





Збудник хвороби – нейротропний вірус. Джерелом збудника сказу є хворі тварини, які виділяють вірус із слиною. Велике значення в поширенні захворювання має те, що вірус із слиною хворих тварин починає виділятися за 8-13 днів до появи клінічних ознак захворювання. Тривалість періоду від покусу до проявлення клінічних ознак захворювання залежить від багатьох чинників і може тривати від декількох днів до двох років.





Клінічні ознаки у всіх видів тварин здебільшого подібні. Головною ознакою захворювання диких тварин є зміна поведінки – втрата відчуття страху, обережності. Звірі з’являються в населених пунктах, в місцях випасу і утримання худоби, нападають на тварин і людей.

Класичний перебіг сказу спостерігається рідко, переважає паралітичний і атиповий прояви хвороби, що є характерними для прояву вірусу адаптованого переважно до лисиці червоної.





Для власників тварин профілактичні рекомендації прості – не пропускати щеплення домашнім улюбленцям. Вакцинацію тварині потрібно робити щорічно. У разі покусу чи ослинення слід негайно звертатися по медичну допомогу.