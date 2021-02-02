У Кременчуцькому районі скажений кіт покусав господарку

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 433

Нещодавно в селі Пузикове Кременчуцького району (колишній Глобинський) домашній кіт покусав господарку. Жінка у лікарні здала необхідні аналізи після чого її вакцинували від сказу.





Нагадаємо, що якщо вас вкусила будь-яка тварина, навіть знайома чи домашня, необхідно обов'язково звернутися до лікаря, адже на Полтавщині уже у трьох районах діють карантинні обмеження через сказ.





При виявленні підозрілої поведінки у тварини власникам необхідно негайно сповістити державну ветеринарну службу району чи міста. Хворі на сказ тварини небезпечні вже до початку прояву захворювання. Небезпечними можуть бути не тільки укуси, але й заслинення та подряпини.





Слід уникати небезпечних контактів з дикими та бездоглядними тваринами. Важливо дотримуватись Правил утримання тварин: вигулювати собак тільки на повідках та у намордниках, у сільській місцевості – тримати на прив’язі або у вольєрах.





Пам’ятайте — запобігти сказу можна за умови виконання таких правил: