Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 02.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1223879
Кременчук5687
Хворі:
Україна165583
Кременчук183
Одужало:
Україна1035372
Кременчук5345
Померло:
Україна22924
Кременчук159
Надзвичайні новини

У Кременчуцькому районі скажений кіт покусав господарку

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 433

 

Жінку вакцинували

Нещодавно в селі Пузикове Кременчуцького району (колишній Глобинський) домашній кіт покусав господарку. Жінка у лікарні здала необхідні аналізи після чого її вакцинували від сказу.


Нагадаємо, що якщо вас вкусила будь-яка тварина, навіть знайома чи домашня, необхідно обов'язково звернутися до лікаря, адже на Полтавщині уже у трьох районах діють карантинні обмеження через сказ.


При виявленні підозрілої поведінки у тварини власникам необхідно негайно сповістити державну ветеринарну службу району чи міста. Хворі на сказ тварини небезпечні вже до початку прояву захворювання. Небезпечними можуть бути не тільки укуси, але й заслинення та подряпини.


Слід уникати небезпечних контактів з дикими та бездоглядними тваринами. Важливо дотримуватись Правил утримання тварин: вигулювати собак тільки на повідках та у намордниках, у сільській місцевості – тримати на прив’язі або у вольєрах.


Пам’ятайте — запобігти сказу можна за умови виконання таких правил:

  • Всі громадяни зобов’язані щорічно щеплювати своїх собак та котів проти сказу. Утримувати собак лише на прив’язі, або у вольєрах.
  • Категорично забороняється пастухам мати на випасі сторожових собак, не щеплених проти сказу.
  • У жодному разі не треба вбивати тварину, яка покусала людину чи тварину! Її треба тримати ізольовано і спостерігати протягом 15 днів. Про це негайно слід повідомити державну службу ветеринарної медицини району чи міста.
  • Слід пам’ятати, що кожна дика тварина, яка поводить себе незвичайно (наближається до людей, тварин, населеного пункту) є підозрілою щодо захворювання на сказ. З такої відстріляної тварини не можна знімати шкуру.
  • Кожен випадок незвичайного поводження тварин (збудження, поїдання сторонніх предметів) потрібно перевіряти щодо захворювання на сказ.
  • Слід уникати зайвого контакту з тваринами, у першу чергу це стосується дітей.
1
Автор: Руслана Горгола
Теги: сказ

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх