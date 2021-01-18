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Надзвичайні новини, Полтавщина

Через сказ на Полтавщині оголосили карантин у 3 районах

Сьогодні, 14:05 Переглядів: 365

У селі Миколаївка Зіньківського району хворий кіт вкусив свою власницю

У 3 районах Полтавської області запровадили карантин. Однак причиною таких обмежень не стала пандемія COVID-19, а сказ у тварин - собаки та 2 котів.

Від нападів скажених тварин постраждали люди. Про це повідомили в обласній Держпродспоживслужбі.


10-кілометрові карантинні зони встановили у районах, де виявили хворих тварин:

  • Полтавському;
  • Новосанжарському;
  • Зіньківському.
На Полтавщині через скаженого собаку 25 сіл пішли на карантин


Зокрема, прикра ситуація трапилась у селі Миколаївка Зіньківського району. Там хворий кіт вкусив свою власницю, її госпіталізували.


Якщо нових випадків сказу не зафіксують, то карантинні обмеження діятимуть протягом місяця. У цей період усіх домашніх тварин вакцинуватимуть ветеринари. Процедура буде безплатною.


Для власників тварин профілактичні рекомендації прості – щепити своїх домашнім улюбленцям. Вакцинацію тварині потрібно робити щорічно. У разі покусу чи ослинення слід негайно звертатися за медичною допомогою.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: сказ
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