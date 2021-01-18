Через сказ на Полтавщині оголосили карантин у 3 районах

У селі Миколаївка Зіньківського району хворий кіт вкусив свою власницю
У 3 районах Полтавської області запровадили карантин. Однак причиною таких обмежень не стала пандемія COVID-19, а сказ у тварин - собаки та 2 котів.
Від нападів скажених тварин постраждали люди. Про це повідомили в обласній Держпродспоживслужбі.
10-кілометрові карантинні зони встановили у районах, де виявили хворих тварин:
Зокрема, прикра ситуація трапилась у селі Миколаївка Зіньківського району. Там хворий кіт вкусив свою власницю, її госпіталізували.
Якщо нових випадків сказу не зафіксують, то карантинні обмеження діятимуть протягом місяця. У цей період усіх домашніх тварин вакцинуватимуть ветеринари. Процедура буде безплатною.
Для власників тварин профілактичні рекомендації прості – щепити своїх домашнім улюбленцям. Вакцинацію тварині потрібно робити щорічно. У разі покусу чи ослинення слід негайно звертатися за медичною допомогою.