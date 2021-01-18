Через сказ на Полтавщині оголосили карантин у 3 районах

Сьогодні, 14:05 Переглядів: 365

У селі Миколаївка Зіньківського району хворий кіт вкусив свою власницю

У 3 районах Полтавської області запровадили карантин. Однак причиною таких обмежень не стала пандемія COVID-19, а сказ у тварин - собаки та 2 котів.





Від нападів скажених тварин постраждали люди. Про це повідомили в обласній Держпродспоживслужбі.





10-кілометрові карантинні зони встановили у районах, де виявили хворих тварин:

Полтавському;

Новосанжарському;

Зіньківському.





Зокрема, прикра ситуація трапилась у селі Миколаївка Зіньківського району. Там хворий кіт вкусив свою власницю, її госпіталізували.





Якщо нових випадків сказу не зафіксують, то карантинні обмеження діятимуть протягом місяця. У цей період усіх домашніх тварин вакцинуватимуть ветеринари. Процедура буде безплатною.





Для власників тварин профілактичні рекомендації прості – щепити своїх домашнім улюбленцям. Вакцинацію тварині потрібно робити щорічно. У разі покусу чи ослинення слід негайно звертатися за медичною допомогою.