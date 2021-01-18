Як у Кременчуці чарівники роз’їжджали на моторолері, а містяни з’їжджали з Деївської гори

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 317









































Фото: Артем Коваленко, архів музею

У Кременчуці новорічні свята розтягнули більше ніж на два місяці. Якщо у Полтаві новорічну ялинку демонтували ще тиждень тому, то у Кременчуці зелена красуня радує містян до 25 січня. Спочатку демонтаж новорічного дерева планували розпочати ще 20 січня, але через морози довелося відкласти на кілька днів. Таким чином ми одні з останніх прощаємося з новорічними святами.









Святкування цього Нового року запам’ятається нам святкуванням без запашного глінтвейну під мерехтіння ялинкових прикрас. До речі, у Кременчуцькому краєзнавчому музею до нового року готували тематичну виставку зі старими листівками та фото зоною з санами та снігурами. На жаль, через локдаун музей зачинив двері для всіх охочих, проте вже завтра, 25 січня, можна завітати до музею. Що для нас підготують хранителі історії дізнаємося завтра. А сьогодні пропонуємо поринути та згадати як же зустрічали Новий рік раніше.





1942 рік. Кременчук. Із сайту "Околиці Кременчука"





За інформацією музейних працівників, у Кременчуці 110 років тому розважалися та змагалися на санчатах. Із за сніжених пагорбів Кривої Руди та за містом: у Соснівському лісі з крутих підйомів, яких там немало, а також з Деївської гори кременчужани спускалися зі санчат.

У газеті «Кременчуцька Зоря» за 1971 рік вийшов матеріал про Діда Мороза на моторолері. В бюро добрих послуг міськпобуткомбінату № 1 так вирішили привітати кременчужан. Чарівник у причепі привозив дітлахам подарунки.

- Так за підрахунками головного інженера кондитерської фабрики Є.Мартиненка в 1971 році кременчуцьке підприємство випустило 243 тисячі пакунків дитячих солодких наборів, 20 тисяч коробок цукерок, 40 тисяч «хлопавок» та ін. Не залишився осторонь і міськхарчокомбінат, який виготовив 25 тисяч дитячих подарунків.

А ще, окрім солодощів, тодішній Дід Мороз продавав ялинки до свят і на цьому ж моторолері навіть доставляв зелену красуню прямо додому замовнику. Уявіть собі враження дітлахів, коли під’їжджав Дід Мороз на такому транспорті і заносив ялинку до домівки, мовби із чарівного лісу.

Ця досить цікава організація, яка приносила новорічну радість, знаходилася по вул. Шевченка, 32-а. Такого активного веселого Діда Мороза запрошували по кременчуцьких домівках протягом всіх святкових днів аж до самого «Старого Нового року»., - йдеться у матеріалі Кременчуцького краєзнавчого музею.





Також у музеї зберігаються ялинкові прикраси, колекцію яких поповнюють кременчужани з власних запасів. Представлені в музеї й вітальні листівки, яких понад 500 екземплярів. Основу колекцісклали листівки корінного кременчужанина І. Ф. Медведєва, яку він подарував музею. Цікаві новорічні листівки надійшли від перших наукових співробітниць музею Е. Г. Шушпанової та Л. Н. Ванжули, корінної кременчужанки Л. В. Башакової та інших.



