Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 18.01.2021 12:00
Підтверджені:
Україна1163716
Кременчук5473
Хворі:
Україна271651
Кременчук910
Одужало:
Україна871196
Кременчук4411
Померло:
Україна20869
Кременчук152
Кременчук, Споживач

Мерія дозволила кременчужанам поливати городи лише вночі

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 273

 

На засіданні виконкому ухвалили рішення «Про раціональне ведення водного господарства міста»

За ініціативи КП «Кременчукводоканал» виконком 22 січня ухвалив рішення «Про раціональне ведення водного господарства міста». Воно стосується як підприємств та організацій, так і громадян.


Зокрема, рішення дозволяє кременчужанам поливати зелені насадження, сади та городи з 21 години до 6 години ранку. Поливний сезон для мешканців приватного сектору встановлено з 15 квітня 2021 року по 15 жовтня 2021 року. Людям, які не мають лічильника у домоволодінні, нарахують плату за полив за 90 діб у розрахунку 6 літрів на добу на 1 квадратний метр площі зелених насаджень, садів та городів.

 

Підприємствам та організаціям дозволили проводити полив зелених насаджень зі спеціальних кранів та поливальних водопроводів з 23 години до 5 години ранку. Терміни поливного сезону – такі самі, як і для приватного сектору. Кількість води, витраченої на поливання, визначається за встановленими на поливальних водопроводах приладами обліку, а в разі їх відсутності – за нормами питного водопостачання населення м. Кременчука.

 

Зазначимо, що рішення про раціональне ведення водного господарства мерія приймає щороку. І дозвіл на полив лише вночі видавали містянам і в попередні роки. Проте й відповідальність за полив у інші години не наступає.

 

На відміну від містян, перевитрати води підприємствам і підприємцям коштуватимуть дорого. Так, рішення виконкому встановлює ліміт витрат питної води з мереж централізованого водопостачання та ліміт витрат водовідведення на 2021 рік для кожного підприємства міста. Відповідно до рішення, скид стоків понад встановлений ліміт сплачується у п’ятикратному розмірі встановленого споживачу тарифу.

0
Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: visnik-press.com.ua
Теги: вода водоканал Кременчукводоканал полив
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх