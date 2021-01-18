Мерія дозволила кременчужанам поливати городи лише вночі

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 273

За ініціативи КП «Кременчукводоканал» виконком 22 січня ухвалив рішення «Про раціональне ведення водного господарства міста». Воно стосується як підприємств та організацій, так і громадян.





Зокрема, рішення дозволяє кременчужанам поливати зелені насадження, сади та городи з 21 години до 6 години ранку. Поливний сезон для мешканців приватного сектору встановлено з 15 квітня 2021 року по 15 жовтня 2021 року. Людям, які не мають лічильника у домоволодінні, нарахують плату за полив за 90 діб у розрахунку 6 літрів на добу на 1 квадратний метр площі зелених насаджень, садів та городів.

Підприємствам та організаціям дозволили проводити полив зелених насаджень зі спеціальних кранів та поливальних водопроводів з 23 години до 5 години ранку. Терміни поливного сезону – такі самі, як і для приватного сектору. Кількість води, витраченої на поливання, визначається за встановленими на поливальних водопроводах приладами обліку, а в разі їх відсутності – за нормами питного водопостачання населення м. Кременчука.

Зазначимо, що рішення про раціональне ведення водного господарства мерія приймає щороку. І дозвіл на полив лише вночі видавали містянам і в попередні роки. Проте й відповідальність за полив у інші години не наступає.

На відміну від містян, перевитрати води підприємствам і підприємцям коштуватимуть дорого. Так, рішення виконкому встановлює ліміт витрат питної води з мереж централізованого водопостачання та ліміт витрат водовідведення на 2021 рік для кожного підприємства міста. Відповідно до рішення, скид стоків понад встановлений ліміт сплачується у п’ятикратному розмірі встановленого споживачу тарифу.