На Кременчуцькому водосховищі спіймали браконьєра з сітками

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 547

Чоловік наловив риби на 20 тисяч гривень

На Кременчуцькому водосховищі спіймали браконьєра з сітками. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося 22 січня близько 19.00 поблизу острова Жовнино, Глобинського району.





Використовуючи риболовну плішню та сітку чоловік виловив риби загальною вагою близько 40 кілограм. Сума завданих природним біоресурсам збитків становить понад 20 тисяч гривень.





За фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 249 (Незаконне зайняття рибним промислом). Чоловікові загрожує від 17 до 51 тисячі гривень штрафу або до 3 років обмеження волі.