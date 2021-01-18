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Кременчук, Здоров'я

Кременчуцька влада не вирішила питання про відкриття нічної аптеки в Крюкові

Сьогодні, 12:08 Переглядів: 326

Мерія веде перемовини з аптечними мережами, але ніхто не погодився

Питання про відкриття нічної аптеки в Крюкові, яка потрібна мешканцям мікрорайону, наразі «підвисло». Як поінформував начальник управління охорони здоров’я Максим Середа, відповідаючи на запитання,  проведені перемовини з кількома приватними аптечними мережами, але їм збитково відкривати нічну аптеку. Про це пан Середа заявив 22 січня під час засідання штабу з ліквідації надзвичайної медико-біологічної ситуації.


- Вони проводили аналіз. В основному, за нічну зміну на 300-400--500 гривень можуть бути куплені препарати. В основному, це жарознижуючі, знеболюючі препарати, спазмолітики, які зазвичай є в домашній аптеці. Ми відходимо від тієї практики, коли пацієнти вночі купують антибіотики та інше. Це все препарати, які призначаються лікарем, і вони повинні призначатись і починатися лікування в денний час, а не нічний,- заявив Максим Середа.



Проте мер Віталій Малецький пообіцяв, що питання про нічну аптеку в Крюкові вивчать додатково. Адже місто прийме у комунальну власність цілісний майновий комплекс аптеки «Полтавафарм».


- Можливо, якщо не вигідно бізнесу, то хоча б одна на правий берег аптека повинна з’явитися комунальна, - сказав Малецький.
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: аптека Крюків мерія Максим Середа
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