Кременчуцька влада не вирішила питання про відкриття нічної аптеки в Крюкові

Сьогодні, 12:08 Переглядів: 326

Питання про відкриття нічної аптеки в Крюкові, яка потрібна мешканцям мікрорайону, наразі «підвисло». Як поінформував начальник управління охорони здоров’я Максим Середа, відповідаючи на запитання, проведені перемовини з кількома приватними аптечними мережами, але їм збитково відкривати нічну аптеку. Про це пан Середа заявив 22 січня під час засідання штабу з ліквідації надзвичайної медико-біологічної ситуації.





- Вони проводили аналіз. В основному, за нічну зміну на 300-400--500 гривень можуть бути куплені препарати. В основному, це жарознижуючі, знеболюючі препарати, спазмолітики, які зазвичай є в домашній аптеці. Ми відходимо від тієї практики, коли пацієнти вночі купують антибіотики та інше. Це все препарати, які призначаються лікарем, і вони повинні призначатись і починатися лікування в денний час, а не нічний,- заявив Максим Середа.







Проте мер Віталій Малецький пообіцяв, що питання про нічну аптеку в Крюкові вивчать додатково. Адже місто прийме у комунальну власність цілісний майновий комплекс аптеки «Полтавафарм».





- Можливо, якщо не вигідно бізнесу, то хоча б одна на правий берег аптека повинна з’явитися комунальна, - сказав Малецький.