Путешествие в горы: сколько стоит отдых в Карпатах в 2021 году

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 2 551

На рождественские выходные на Буковеле было не протолкнуться – сумасшедшие очереди на подъёмники и длинные пробки на дорогах. Но горы стоят того, чтобы так туда стремиться!





Продолжая рассказывать о путешествиях по Украине в период карантина, хотелось бы поделиться с вами своими впечатлениями от поездки в Карпаты на Рождество.









О проживании, достопримечательностях





Мы жили в коттеджном комплексе в селе Татарове, в 12 км от Буковеля. Двухместные номера с удобствами обошлись нам в 4400 грн с человека (за 5 дней). Для тех, кто селился в 3- и 4-местные номера, стоимость была ниже на 500 грн – 3900. Также в эту цену входило и двухразовое питание в столовой. Из окон нашего коттеджа были видны горы, и, просыпаясь, было круто любоваться горными вершинами – и каждый день начинался с хорошего настроения.





Даже в небольших горных речушках есть нечто особенное





Река Прут



Добирались мы в Татаров на автобусе (дорога была включена в стоимость тура) 18 часов, так как стояла дождливая и туманная погода, назад вернулись быстрее — за 16 часов.







Нашей туристической группе удалось увидеть Карпаты при разной погоде: когда мы только приехали, шёл дождь, и на горы упал туман – такой себе осенний пейзаж. На второй день выпал снег и покрыл горные вершины. А в последний день было солнечно, и горы заиграли яркими красками.





Карпаты в тумане



Во время карпатского тура наша группа побывала на экскурсии в Яремче – мы ходили по лесистым горным склонам тропой Олексы Довбуша (вход на тропу 30 грн), которого называют «гуцульским Робином Гудом». Попали и к водопаду Пробий.





На тропе Довбуша





Водопад Пробий





А ещё ездили в Ворохту, где располагается центр по подготовке украинских спортсменов по прыжкам с трамплина, биатлону и лыжным гонкам. Посетили церковь Рождества Богородицы в Ворохте.









Часовни на Западной Украине на каждом шагу



В один из вечеров нам удалось насладиться купанием в карпатском чане. Арендовать на два часа сауну и чан стоит 3 тысячи грн независимо от количества человек.





В таком живописном доме мы парились в сауне и «варились» в чане на свежем воздухе





Зимние развлечения на Буковеле: что почём





Каждый день нашу группу на автобусе возили на курорт Буковель. В первый день мы взяли напрокат лыжное снаряжение (за 90 грн). Я стояла на лыжах в первый раз и, скажу честно, они мне вообще «не зашли». Благо, на Буковеле есть много других зимних развлечений. Лыжи я так и не освоила, это явно не моё, поэтому осталась только вот такая фотография в фотозоне.







Обратите внимание, что на Буковеле цены на ski-пассы (подъёмники для лыжников и сноубордистов) отличаются в зависимости от даты, когда вы приезжаете:

во время высокого сезона (17 декабря-1 января, 7 января-17 марта) – 980 грн/день;

праздничный сезон (2-7 января) – самый дорогой, 1280 грн/день;

а низкий сезон (18-28 марта) – это самый бюджетный вариант, 590 грн/день.

Отказавшись от лыж, мы решили разведать, что ещё интересного может предложить нам горнолыжный курорт. На Буковеле есть каток под открытым небом – покататься на коньках 45 минут утром стоит 110 грн, а в вечернее время – 195 грн.



Принёс массу незабываемых впечатлений сноутюбинг – ты садишься на надувную «плюшку» и несёшься по трассе с тремя горками, а потом тебя на подъёмнике подтягивают наверх. Но за час такого развлечения будьте готовы отдать 400 грн.





Источник фото: bukovel.com



Протестировали мы и аттракцион родельбан Speed Fun, который появился на Буковеле в 2020 году, – это санная трасса, похожая на американские горки длиной 1500 м. Если решите проехаться с ветерком, помните, что санки на одного стоят 500 грн, а двухместные – 800 грн.



Также не смогли пройти мимо обзорного подъёмника. И это стоило тех 120 грн, что мы заплатили, ведь вид, который открывается с вершин Буковеля, завораживает.







Вот такой вид на курорт Буковель открывается с вершины





Источник фото: bukovel.com



Самый смелый из нашей компании спрыгнул с адреналиновой башни высотой 28 м над озером Молодости. Если решите опробовать роуп-джампинг во время своего зимнего отдыха, это стоит 400 грн. Я решила, что этот прыжок оставлю на следующий раз – как раз будет ещё повод поехать в Карпаты.





Озеро Молодости



Когда начались рождественские выходные, на Буковеле было не протолкнуться из-за большого количества туристов (и иностранных в том числе, например, мы видели машины на польских и молдавских номерах) – сумасшедшие очереди на подъёмники и длинные пробки на дорогах. И наш путь из Татарова, который в первые рабочие дни занимал приблизительно 20-30 минут, мог растягиваться на 2 часа.





По дороге на Буковель в селе Поляница вы сможете походить на руках в перевёрнутом доме :)





А вы умеете бегать по потолку своего офиса?



Мы познакомились с туристами из Киева, они рассказали, что сняли номер в отеле в самом центре Буковеля на 8 дней всего за 10 тысяч грн за троих. Так как они бронировали жилье заранее, ещё до карантина, им сделали скидку в 50%, ведь тогда было непонятно, будет ли вообще курорт работать из-за пандемии.







Подытоживая, хочу сказать лишь одно: если вы никогда не были в горах, обязательно найдите возможность съездить. Горы покорят вас и вы не пожалеете о том, что выбрались туда! Ведь местные красоты не оставят вас равнодушными.



