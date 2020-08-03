«Вам ещё повезло, тут был ковёр из медуз»: личный опыт отдыха на Азовском море 2020

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 7

На Азовье я увидела не только медуз, но также змей и страусов, а ещё побывала возле самой большой в Украине ветряной электростанции

В 2020 году карантин ограничил возможности туристов по всему миру, в том числе и в Украине. Отправиться на отдых за границу проблематично, поэтому преимущественно остаётся одно – исследовать красоты родной страны. Вот и я в отпуске поехала на одну из баз отдыха на побережье Азовского моря — в село Новоконстантиновку Запорожской области.









О проживании и питании, море, достопримечательностях



На базе номер-эконом с горячим душем и туалетом на этаже обошёлся нам в 135 грн в сутки с человека, любителям отдыхать со всеми удобствами за люкс нужно было выложить больше – 400 грн с одного. Мы жили на наивысшем этаже в трёхэтажном корпусе в паре минут ходьбы от моря, что интересно, цены за проживание в нём отличались в зависимости от этажа:

на первом — 190 грн в сутки с одного человека;

на втором — 160 грн;

на третьем — 135 грн.

За проезд на комфортабельном автобусе с кондиционером в обе стороны нужно было заплатить 900 грн.



Кушать мы ходили в столовую, за трёхразовое питание отдавали 230 грн в день, в частности:

завтрак и ужин — по 65 грн;

обед — 100 грн.

Атмосферное место – лавочка на холме с видом на море



Что касается Азовского моря, то оно было тёплым – температура воды все дни держалась на уровне +23°С. Единственная проблема – достаточно большое количество медуз, которые неприятно жалили.





Вместе с нами отдыхали люди из Полтавы, которые приехали на несколько дней раньше. Они заверяли, что нам ещё крупно повезло, потому что начался шторм — и медузы отступили. Когда же они приехали сюда, в воде держался целый ковёр из этих желеобразных созданий, и им даже не удалось покупаться. По словам местных жителей, шторма не было больше месяца, и как следствие — изобилие медуз около берега.





Водяных блох, которые в этом году подпортили туристам отдых в Кирилловке и о которых я была наслышана, в Новоконстантиновке не наблюдалось. Но зато на волнорезах на пляже жили змеи, они периодически проплывали мимо. Спасатели проинформировали нас, что бояться не стоит, это морской полоз (или бычкоед). Для человека не опасен, да и неприятных инцидентов с рептилиями никто из отдыхающих до этого за много лет не имел. Однако некоторых людей это не особо утешило, и они пугались в воде каждый тени.





«Дикий» пляж в Новоконстантиновке, на который люди приезжают на машинах и живут на побережье в палатках



Из достопримечательностей: в окрестностях нашей базы отдыха не наблюдалось ни лунапарка, ни дельфинария, зато рядом с Новоконстантиновкой, в селе Приморский Посад, располагается Ботиевская ВЭС – крупнейшая ветряная электростанция Украины наземного типа. Ветряки издалека создают замечательный вид, но и вблизи выглядят внушительно, а ночью подсвечиваются красными огоньками.





Источник фото: mapio.net





Ботиевская ВЭС принадлежит энергетической компании «ДТЭК», её ввели в эксплуатацию в 2012 году. В общей сложности там установлено 65 ветрогенераторов Vestas V-112.













О карантинных реалиях







Что касается карантинных реалий, то кажется, что на юге Украины совсем другой мир: тут о коронавирусе как будто и не слышали, никто не носит маски ни на рынке, ни в магазинчиках. Единственное, что на торговых точках кое-где можно увидеть дезинфекторы для рук.



Хотя стоит заметить, ситуация с коронавирусом в Запорожской области сложнее, чем на Полтавщине. Для сравнения: по состоянию на 3 августа в Запорожской области зафиксировано куда больше случаев заболевания коронавирусом, чем у нас (846 против 459). Поначалу некоторые кременчужане по привычке заходили в магазины в маске, но местные начали коситься на них и сторониться, думая, что люди чем-то больны, поэтому маски пришлось снять.





На заправках WOG, на которых мы останавливались по пути туда и обратно, сотрудники соблюдали масочный режим, а вот от клиентов этого не требовали.



Когда наша группа уже возвращалась домой, нас остановил сотрудник «Укртрансбезопасности». Кто-то в автобусе закричал «Быстро оденьте маски!» Однако к проверяющему вышел водитель, показал ему документы, и проверка среди пассажиров нас миновала.



Но, справедливости ради нужно заметить, что пансионат «Металлург» завода «Запорожсталь», который находился по соседству с нашей базой, так и не заработал в этом году из-за карантина, стоял пустой, без туристов.





















Мне рассказали, что на территории пансионата обитают страусы, и я решила пойти «на разведку». Гулять по безлюдной базе отдыха было немного крипово: она выглядела как город-призрак в миниатюре... со страусами. Я действительно их нашла, по всей видимости, птиц кормят охранники.









По слухам, на «Металлурге» в прошлые годы действовал целый зоопарк, но сейчас все клетки были пусты, и лишь в одном вольере я увидела, собственно, двух страусов.





Из-за коронавируса на этом пляже никто не отдыхает этим летом





Природа пытается поглотить беседку на набережной «Металлурга»





На самом деле, многие сейчас расстраиваются и жалуются, что из-за карантина трудности с выездом из Украины, но и в нашей стране есть ещё столько красивых мест, которые вы не видели. Вы только гляньте на этот восход солнца!



