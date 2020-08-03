Підозрюваного у зґвалтуванні дівчинки із Сумщини затримали у Горішніх Плавнях

Сьогодні, 11:57 Переглядів: 372 Коментарів: 1

2 серпня у Горішніх Плавнях затримали підозрюваного у зґвалтуванні та розбещенні 9-річної дівчинки. Інформацію про місто, де затримали 31-річного чоловіка, підтвердили у пресслужбі прокуратури Сумської області.





Від очевидців відомо, що затримання відбувалося біля кафе «Жара». За інформацією від користувачів соцмереж, підозрюваний у зґвалтуванні ймовірно живе у Горішніх Плавнях. Нібито вже не вперше чоловік був помічений у непристойних переписках з малолітніми дівчатами.



