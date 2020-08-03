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Надзвичайні новини, Полтавщина

Підозрюваного у зґвалтуванні дівчинки із Сумщини затримали у Горішніх Плавнях

Сьогодні, 11:57 Переглядів: 372 Коментарів: 1

Попередньо відомо, що затримання відбулося біля кафе «Жара»

2 серпня у Горішніх Плавнях затримали підозрюваного у зґвалтуванні та розбещенні 9-річної дівчинки. Інформацію про місто, де затримали 31-річного чоловіка, підтвердили у пресслужбі прокуратури Сумської області.


Від очевидців відомо, що затримання відбувалося біля кафе «Жара». За інформацією від користувачів соцмереж, підозрюваний у зґвалтуванні ймовірно живе у Горішніх Плавнях. Нібито вже не вперше чоловік був помічений у непристойних переписках з малолітніми дівчатами.


 

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: згвалтування изнасилование Горишние Плавни
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

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Volvoвод:
Сьогодні, 12:10

Теперь если не откупится, молодой фотограф будет "наказан" в камере свидетелями секты АУЕ. Ответственные уже подготавливают "инструменты" в ожидании новых ощущений.


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