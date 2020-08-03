У Кременчуці роздали останні «пакунки малюка»

Вчора, у перинатальному центрі Кременчука видали останні «пакунки малюка». Як повідомляє пресслужба перинатального центру, найближчим часом нових надходжень не очікується.
Раніше до пакунку входила ковдра, термометр, ножиці дитячі, креми, плед, шкарпетки, рушнички, підгузки, одяг, мило, шампунь, іграшки, гребінці, матрац та інше.
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів запровадив виплату 5 тисяч гривень на одного новонародженого замість «пакунка маляти». Кошти можна отримати на спеціальний рахунок у «ПриватБанку», які можна використати лише на придбання товарів для малюка.