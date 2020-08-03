У Кременчуці роздали останні «пакунки малюка»

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 576 Коментарів: 1

Вчора, у перинатальному центрі Кременчука видали останні «пакунки малюка». Як повідомляє пресслужба перинатального центру, найближчим часом нових надходжень не очікується.





- Всі породіллі під час виписки отримують довідку про те, що в перинатальному центрі «пакунок маляти» вони не отримували. За цією довідкою батьки згодом зможуть отримати грошову компенсацію, – повідомили у перинатальному центрі.





Раніше до пакунку входила ковдра, термометр, ножиці дитячі, креми, плед, шкарпетки, рушнички, підгузки, одяг, мило, шампунь, іграшки, гребінці, матрац та інше.





Нагадаємо, що Кабінет Міністрів запровадив виплату 5 тисяч гривень на одного новонародженого замість «пакунка маляти». Кошти можна отримати на спеціальний рахунок у «ПриватБанку», які можна використати лише на придбання товарів для малюка.



