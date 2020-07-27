Замість бебі-боксів - 5 тисяч гривень: нові введення уряду

Сьогодні, 17:06 Переглядів: 626

З 1 вересня замість пакунків малюка кременчужани будуть отримувати грошову допомогу у розмірі - 5 тисяч гривень. Таке рішення прийняв Уряд 9 липня. З осені запускають пілотний проєкт «Монетизація одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» у 2020–2021 роках».





Зазначений проект передбачає:

запровадити цільову грошову компенсаційну виплату замість натуральної допомоги «пакунок малюка» у розмірі 5 тисяч гривень;

забезпечити із залученням АТ «Комерційний банк «ПриватБанк» відкриття громадянам, у яких народилась дитина, рахунку із спеціальним режимом використання та видати їм спеціальну соціальну картку;

встановити, що батьки дитини можуть звернутися за компенсацією протягом 12 місяців з дати народження дитини та самостійно протягом року витратити кошти грошової компенсації виключно для придбання дитині одягу, взуття, засобів гігієни та догляду, текстилю, іграшок, засобів гігієни для породіль;

залучити до реалізації пілотного проекту на договірних засадах заклади роздрібної торгівлі для продажу батькам визначених дитячих товарів та товарів для породіль за спеціальною соціальної карткою.

Фактично «пакунок малюка» будуть видавати у тих регіонах, де вони є в наявності, а потім, відповідно до прийнятої постанови за таким алгоритмом:

– батьки новонароджених звертаються до АТ «КБ «ПриватБанк» для відкриття рахунку;

– надалі – до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення батьками подається заява з необхідними документами.





Батьки мають право протягом року самостійно використовувати призначену грошову компенсацію у безготівковій формі на придбання товарів у закладах торгівлі, які долучились до публічного договору про реалізацію пілотного проекту.