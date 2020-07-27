Замість бебі-боксів - 5 тисяч гривень: нові введення уряду

З 1 вересня замість пакунків малюка кременчужани будуть отримувати грошову допомогу у розмірі - 5 тисяч гривень. Таке рішення прийняв Уряд 9 липня. З осені запускають пілотний проєкт «Монетизація одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» у 2020–2021 роках».
Зазначений проект передбачає:
Фактично «пакунок малюка» будуть видавати у тих регіонах, де вони є в наявності, а потім, відповідно до прийнятої постанови за таким алгоритмом:
– батьки новонароджених звертаються до АТ «КБ «ПриватБанк» для відкриття рахунку;
– надалі – до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення батьками подається заява з необхідними документами.
Батьки мають право протягом року самостійно використовувати призначену грошову компенсацію у безготівковій формі на придбання товарів у закладах торгівлі, які долучились до публічного договору про реалізацію пілотного проекту.