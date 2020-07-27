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Кременчуцькі породіллі отримуватимуть гроші замість бебі-бокса

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 725 Коментарів: 6

Але витратити їх можна буде лише на товари для малюка і не у всіх магазинан

Кременчуцькі породіллі отримуватимуть гроші замість бебі-бокса. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну.


Замість пакунка малюка після народження дитини батьки отримуватимуть 5 тис. грн на рахунок Приватбанку. Їх можна буде використати виключно на купівлю товарів для малюка. 


Це буде цільова компенсація витрат на речі для новонароджених, пояснюють в уряді.


За словами міністра соцполітики Марини Лазебної, на час реалізації пілотного проєкту будуть встановлені роздрібні точки, де можна буде придбати за ці гроші визначені товари.


Рішення допрацюють протягом трьох днів спільно з Міністерством юстиції.


В Україні утворився дефіцит пакунків малюка. Їх повинні видавати кожній породіллі в пологовому. В окремих областях замість них новоспеченим батькам дають довідку, яку треба нести в управління соціального захисту. Там обіцяють по телефону покликати за пакунками, щойно вони з'являться.


Видавати пакунки малюка кременчужанам почали з 2018 року. На Полтавщині за цей час роздали більше 16 тисяч «пакунків».

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: пакунок малюка соцвиплати
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 6

1 331
shtai:
Сьогодні, 16:56

Бред полнейший. В тех розничных точках будут оптовые цены? Иначе 5000 гре нужно умножать минимум на 3 для получения такого же наполнения бебибокса.


5 1
252
BS:
Сьогодні, 17:38

Цитата: shtai

Бред полнейший. В тех розничных точках будут оптовые цены? Иначе 5000 гре нужно умножать минимум на 3 для получения такого же наполнения бебибокса.

Подозреваю что в нашей стране эти бебибоксы закупались оптом по розничным ценам!!! Поэтому разницы родители могут не ощутить )))


3 1
3 915
zzzzzz:
Сьогодні, 17:48

всё, кончилися танцы...


2 4
427
Trik-Trak:
Сьогодні, 17:56

Цитата: BS
Подозреваю что в нашей стране эти бебибоксы закупались оптом по розничным ценам!!! Поэтому разницы родители могут не ощутить )))

Зато хозяева магазинов из перечня ощутят нормально ))


3 0
4 367
Туся:
Сьогодні, 19:27

цікаво, як будуть вибирати власників магазинів, де буде впроваджуватися ця програма 


2 0
3 915
zzzzzz:
Сьогодні, 19:31

Всім цікаво хто хозяєва магазинів, і нікому, чому так сталось....


2 3

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