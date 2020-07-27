Але витратити їх можна буде лише на товари для малюка і не у всіх магазинан
Кременчуцькі породіллі отримуватимуть гроші замість бебі-бокса. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну.
Замість пакунка малюка після народження дитини батьки отримуватимуть 5 тис. грн на рахунок Приватбанку. Їх можна буде використати виключно на купівлю товарів для малюка.
Це буде цільова компенсація витрат на речі для новонароджених, пояснюють в уряді.
За словами міністра соцполітики Марини Лазебної, на час реалізації пілотного проєкту будуть встановлені роздрібні точки, де можна буде придбати за ці гроші визначені товари.
Рішення допрацюють протягом трьох днів спільно з Міністерством юстиції.
Видавати пакунки малюка кременчужанам почали з 2018 року. На Полтавщині за цей час роздали більше 16 тисяч «пакунків».