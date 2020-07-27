Кременчуцькі породіллі отримуватимуть гроші замість бебі-бокса

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 725 Коментарів: 6

Але витратити їх можна буде лише на товари для малюка і не у всіх магазинан

Кременчуцькі породіллі отримуватимуть гроші замість бебі-бокса. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну.





Замість пакунка малюка після народження дитини батьки отримуватимуть 5 тис. грн на рахунок Приватбанку. Їх можна буде використати виключно на купівлю товарів для малюка.





Це буде цільова компенсація витрат на речі для новонароджених, пояснюють в уряді.





За словами міністра соцполітики Марини Лазебної, на час реалізації пілотного проєкту будуть встановлені роздрібні точки, де можна буде придбати за ці гроші визначені товари.





Рішення допрацюють протягом трьох днів спільно з Міністерством юстиції.





В Україні утворився дефіцит пакунків малюка. Їх повинні видавати кожній породіллі в пологовому. В окремих областях замість них новоспеченим батькам дають довідку, яку треба нести в управління соціального захисту. Там обіцяють по телефону покликати за пакунками, щойно вони з'являться.





Видавати пакунки малюка кременчужанам почали з 2018 року. На Полтавщині за цей час роздали більше 16 тисяч «пакунків».