29 липня на автодорозі державного значення М-22 Полтава-Олександрія (поблизу села Підлужного) п'яний водій ЗАЗ злетів за межі проїжджої частини, «загубив» пасажирку і втік на машині. Про аварію сповістила патрульна поліція Кременчука.
До патрульних звернулися невідомі особи, котрі повідомили, що біла автівка ЗАЗ поїхала у невідомому напрямку, а на узбіччі дороги лежить жінка. Згодом 51-річну жінку ушпиталили до лікарні.
Відпрацьовуючи прилеглу територію, інспекторам вдалося розшукати автомобіль та затримати 34-річного водія. Він виявився п'яним.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Наразі вирішується питання про обрання горе-керманичу запобіжного заходу.