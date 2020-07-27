На дорозі Полтава-Олександрія п'яний водій злетів у кювет та «загубив» пасажирку (уточнено)

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1 228 Коментарів: 3

Жінка залишилася лежати на узбіччі, де її і знайшли люди