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Надзвичайні новини

На дорозі Полтава-Олександрія п'яний водій злетів у кювет та «загубив» пасажирку (уточнено)

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1 228 Коментарів: 3

 

Жінка залишилася лежати на узбіччі, де її і знайшли люди

29 липня на автодорозі державного значення М-22 Полтава-Олександрія (поблизу села Підлужного) п'яний водій ЗАЗ злетів за межі проїжджої частини, «загубив» пасажирку і втік на машині. Про аварію сповістила патрульна поліція Кременчука.


До патрульних звернулися невідомі особи, котрі повідомили, що біла автівка ЗАЗ поїхала у невідомому напрямку, а на узбіччі дороги лежить жінка. Згодом 51-річну жінку ушпиталили до лікарні.


 

Відпрацьовуючи прилеглу територію, інспекторам вдалося розшукати автомобіль та затримати 34-річного водія. Він виявився п'яним.


На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Наразі вирішується питання про обрання горе-керманичу запобіжного заходу.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: ДТП сбили человека пьяный водитель
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 3

239
Чувааак:
Сьогодні, 17:13

Читав постанову Верховного Суду, що відповідальність несе той хто керував, а не той хто був сидів за кермом. 

 


0 6
172
Kremen.Club:
Сьогодні, 17:16

Цитата: Чувааак

Читав постанову Верховного Суду, що відповідальність несе той хто керував, а не той хто був сидів за кермом. 

 

Намек на спаренное управление?


3 0
3 915
zzzzzz:
Сьогодні, 17:47

зато уголовную ответственность за пьяное вождение не приняли-слава зеленой шмаркле!


8 3

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