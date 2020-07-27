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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині обстріляли Mercedes: вбитий бізнесмен (доповнено)

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 2 364 Коментарів: 3

 

Чорний автомобіль з простріленими вікнами знайшли на трасі Київ-Харків

29 липня неподалік міста Пирятин Полтавської області розстріляли автівку Mercedes S-class, є вбитий. Про це повідомляє Корреспондент.net з посилання на Телеграм-канал «Новина».


Чорний автомобіль з простріленими вікнами знайшли на трасі Київ-Харків. За попередніми даними, всередині авто виявили тіло чоловіка.


Обставини наразі встановлюються.


 


Додано:


Як розповіли в пресслужбі ГУНП, за попередніми даними, загиблий – житель Донецької області, 1985 року народження. Тіло вбитого чоловіка знайшли 29 липня близько 16.00.


Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група.


В тому ж Телеграм-каналі «Новина» повідомляється, що вбитий – відомий у злочинному світі бізнесмен Олександр Мазур.


 

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Телеграм-канал «Новина»
Теги: стрельба погибший Пирятин Mercedes
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 3

320
gansit:
Сьогодні, 19:15

Ехал бесплатно поступать в университет?


2 3
3 915
zzzzzz:
Сьогодні, 19:30

Вбитий бізнесмен, а в інших світлинах кріміналітет


4 1
564
vetalman:
Сьогодні, 20:38

однофамилец ? 

странные вещи происходят на кукурузных полях Полтавщины .Геращенко сегодня заявил что террорист походу мертв .его давно сьели тигры в джунглях Миргорода ....


1 0

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