На Полтавщині обстріляли Mercedes: вбитий бізнесмен (доповнено)

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 2 364 Коментарів: 3

Чорний автомобіль з простріленими вікнами знайшли на трасі Київ-Харків

29 липня неподалік міста Пирятин Полтавської області розстріляли автівку Mercedes S-class, є вбитий. Про це повідомляє Корреспондент.net з посилання на Телеграм-канал «Новина».





Чорний автомобіль з простріленими вікнами знайшли на трасі Київ-Харків. За попередніми даними, всередині авто виявили тіло чоловіка.





Обставини наразі встановлюються.









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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, за попередніми даними, загиблий – житель Донецької області, 1985 року народження. Тіло вбитого чоловіка знайшли 29 липня близько 16.00.





Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група.





В тому ж Телеграм-каналі «Новина» повідомляється, що вбитий – відомий у злочинному світі бізнесмен Олександр Мазур.



