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Кременчуцькі бібліотекарі організували виставку до 40-річчя Гаррі Поттера та його мами Ро

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 347

 

Переглянути її зможуть усі охочі

31 липня виповнюється 55 років Джоан Роулінг — британській письменниці, сценаристці, кінопродюсерці. Вона здебільшого відома, як авторка серії романів про Гаррі Поттера. Її книги одержали світове визнання, виграли низку нагород і вийшли тиражем понад 400 мільйонів примірників. Септологія очолила список найбільш продаваних серій романів в історії та була екранізована в серії однойменних кінофільмів, у продюсуванні та створенні сценарію до яких доклалась і сама письменниця. 


До речі, 31 липня виповнюється 40 років і Гаррі Поттеру. Хто з дітей не мріяв отримати сову з Хогвартса? З моменту виходу «Гаррі Поттера і Філософського каменю» в 1997-му чарівний світ став загальною мрією.


Джоан Роулінг люблять так само, як і створений нею світ: її називають мамою Ро.


Тож до такого дня у вікні Відділу абонементу ЦМБ відкрилась книжкова виставка Happy Birthday. mama Rо, яку можуть переглянути усі охочі.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: библиотека виставка
компанія «Інтера Люкс»

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