Кременчуцькі бібліотекарі організували виставку до 40-річчя Гаррі Поттера та його мами Ро

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31 липня виповнюється 55 років Джоан Роулінг — британській письменниці, сценаристці, кінопродюсерці. Вона здебільшого відома, як авторка серії романів про Гаррі Поттера. Її книги одержали світове визнання, виграли низку нагород і вийшли тиражем понад 400 мільйонів примірників. Септологія очолила список найбільш продаваних серій романів в історії та була екранізована в серії однойменних кінофільмів, у продюсуванні та створенні сценарію до яких доклалась і сама письменниця.



До речі, 31 липня виповнюється 40 років і Гаррі Поттеру. Хто з дітей не мріяв отримати сову з Хогвартса? З моменту виходу «Гаррі Поттера і Філософського каменю» в 1997-му чарівний світ став загальною мрією.





Джоан Роулінг люблять так само, як і створений нею світ: її називають мамою Ро.





Тож до такого дня у вікні Відділу абонементу ЦМБ відкрилась книжкова виставка Happy Birthday. mama Rо, яку можуть переглянути усі охочі.