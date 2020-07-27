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«Кремінь» вперше за два роки поступається на стадіоні «Кремінь-Арена»

29.07.2020, 19:56 Переглядів: 1 816

 Кременчужани зіграли передостанній домашній матч в цьому чемпіонаті
Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 29 липня, футболісти «Кременя» на своєму полі поступилися Руху. Єдиний гол був забитий з пенальті. 


Матч через перебір жовтих карток пропустили захисники «Кременя» Богдан Бичков та Володимир Заставний з «Руху».


«Кремінь» - «Рух» - 0:1

Голи: Климчук 78 пен

«Кремінь»: Олійник, Лобода (Бафталовський, 60), Курелєх, Головко, Клюс, Литвяк, Пилипенко (Фхакадзе, 83), Білоус (Черниш, 46), Мурашов (Кривенко, 71), Козлов (Марчук, 46), Сула. Запасні: Закорський, Фастов, Дмитрієв, Янаков. Головний тренер: Сергій Свистун

«Рух»: Мисак, Окопина, Дуць, Білий, Саків, Мартинюк, Калюжний (Бойчук, 87), Русин (Брікнер, 90), Климчук (Коробенко, 87), Синиця (Кондраков, 79), Кухаревич (Антві, 46). Запасні: Ільющенков, Марушка, Мисик, Ардазішвілі, Біленький. Головний тренер: Ігор Федик


Попередження: Лобода 8, Козлов 31, Сула 64, Головко 66, Кривенко 75, Курелєх 77 - Кухаревич 6, Синиця 35, Русич 62, Бойчук 90+4


Головний арбітр: Кутаков Дмитро (Київська обл.)

Асистенти арбітра: Дашко Олександр (Київська обл.), Клименко Тарас (Київ)

4-й арбітр Афанасьєв Олександр (Харків)

Спостерігач арбітражу: Мельничук Василь (Сімферополь)



На початку матчу Кремінь міг забити швидкий гол - Мурашов виконував штрафний, але Мисак дотягнувся до м'яча. Гості одразу кинулися в атаку. З забійної позиції пробивав Синиця, Білий та Кухаревич. Капітан Андрій Олійник, повернувшись після триматчевої дискваліфікації, відзначився сейвами та залишив до перерви ворота «сухими».


Після перерви Валерій Курелєх виніс м'яч з лінії воріт, коли Синиця міг зіграти на добиванні. На 70 хв


Мурашов запустив в прохід через центр Марчука прострелив з 25 метрів, але воротар «Руху» надійно зіграв. Гості відповіли кількома небезпечними моментами. Русін вийшов на зустріч з Олійником, але Курелєх вибив м'яч з під ніг «рухівця» - головний суддя призначив одинадцятиметровий. Юрій Климчук витримав паузу й розвів голкіпера та м'яч по різних кутах - 0:1.


«Кремінь» кинувся в атаку, на стандарти навіть пішов голкіпер Олійник, проте відігратися господарі так не змогли.


Варто відзначити «парад гірчичників», які виписав арбітр матчу. Всього в матчі виписали 10 жовтих карток, 6 з яких отримав Кремінь. Наступний матч через перебір жовтих карток пропускають Артем Козлов та Дмитро Сула. 


27 місяців «Кремінь» не зазнавав поразки у рідних стінах!!! На стадіоні «Кремінь-Арена» кременчужани провели переможний чемпіонат 2018-2019 у Другій лізі, та й після реконструкції «Кремінь» став «грозою авторитетів».

 

На жаль, мінімальна поразка від «Руху» зупинила безпрограшну серію «Кременя» на стадіоні «Кремінь-Арена», яка тривала 27 місяців, а це 23 домашні матчі на стадіоні «Кремінь-Арена» (не враховуючи ігри у Горішніх Плавнях та Полтаві).

 

Востаннє «Кремінь» програвав вдома 14 квітня 2018 року. Тоді «синьо-білі» поступилися «Полтаві» з рахунком – 0:2.


 


Коментарі гравців після матчу 


Головний тренер "Кременя" Сергій Свистун:

 

- Після гри я зайшов у роздягальню та подякував хлопцям. Хотів би відзначити нашого кіпера Андрія Олійника, адже він багато нас виручав, особливо у першому таймі. Помітно, що в класі ми «Руху» поступаємося. Львів’яни прагнуть потрапити у Прем’єр-лігу. Все ж, якщо ми з такою самовіддачею продовжуватимемо працювати, то до нас обов’язково прийде бажаний результат.


 

Головний тренер "Руху" Іван Федик:

 

- Ми сюди їхали за трьома очками. Вдячний хлопцям ще й за те, що показали хороший футбол. Ми очікували саме такої гри «Кременя», тому готувалися до цього. У нашій команді з’явився ще один нападник, який готовий грати, тому Кондраков був на заміні, а Кухаревич – в основі


 

Андрій Олійник


Валерій Курелєх


Турнірна таблиця

М Команда I П Н П РМ О
1 "Минай" 27 17 5 5 48-27 56
2 "Інгулець" 26 16 6 4 41-19 54
3 "Агробізнес" 27 17 2 8 47-28 53
4 "Волинь" 27 15 6 6 52-35 51
5 "Рух" 26 15 6 5 42-20 51
6 "Металіст 1925" 27 14 5 8 40-29 47
7 "Оболонь Бровар" 26 13 7 6 35-27 46
8 "Авангард" 27 13 6 8 37-32 45
9 "Гірник-Спорт" 26 11 3 12 36-38 36
10 "Чорноморець" 27 9 8 10 36-35 35
11 "Миколаїв" 27 7 8 12 38-42 29
12 "Кремінь" 27 7 5 15 33-50 26
13 "Прикарпаття" 27 7 3 17 36-47 24
14 "Балкани" 27 5 7 15 25-49 22
15 "Металург" 25 4 3 18 22-48 15
16 "Черкащина" 27 1 4 22 22-64 7


Наступний матч «Кремінь» зіграє на виїзді з «Інгульцем» 3-го серпня, а 7 серпня зіграє заключний домашній матч з «Балканами».

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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: футбол Кремінь Рух
компанія «Інтера Люкс»

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