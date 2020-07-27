«Кремінь» вперше за два роки поступається на стадіоні «Кремінь-Арена»

Сьогодні, 29 липня, футболісти «Кременя» на своєму полі поступилися Руху. Єдиний гол був забитий з пенальті.
Матч через перебір жовтих карток пропустили захисники «Кременя» Богдан Бичков та Володимир Заставний з «Руху».
«Кремінь» - «Рух» - 0:1
Голи: Климчук 78 пен
«Кремінь»: Олійник, Лобода (Бафталовський, 60), Курелєх, Головко, Клюс, Литвяк, Пилипенко (Фхакадзе, 83), Білоус (Черниш, 46), Мурашов (Кривенко, 71), Козлов (Марчук, 46), Сула. Запасні: Закорський, Фастов, Дмитрієв, Янаков. Головний тренер: Сергій Свистун
«Рух»: Мисак, Окопина, Дуць, Білий, Саків, Мартинюк, Калюжний (Бойчук, 87), Русин (Брікнер, 90), Климчук (Коробенко, 87), Синиця (Кондраков, 79), Кухаревич (Антві, 46). Запасні: Ільющенков, Марушка, Мисик, Ардазішвілі, Біленький. Головний тренер: Ігор Федик
Попередження: Лобода 8, Козлов 31, Сула 64, Головко 66, Кривенко 75, Курелєх 77 - Кухаревич 6, Синиця 35, Русич 62, Бойчук 90+4
Головний арбітр: Кутаков Дмитро (Київська обл.)
Асистенти арбітра: Дашко Олександр (Київська обл.), Клименко Тарас (Київ)
4-й арбітр Афанасьєв Олександр (Харків)
Спостерігач арбітражу: Мельничук Василь (Сімферополь)
На початку матчу Кремінь міг забити швидкий гол - Мурашов виконував штрафний, але Мисак дотягнувся до м'яча. Гості одразу кинулися в атаку. З забійної позиції пробивав Синиця, Білий та Кухаревич. Капітан Андрій Олійник, повернувшись після триматчевої дискваліфікації, відзначився сейвами та залишив до перерви ворота «сухими».
Після перерви Валерій Курелєх виніс м'яч з лінії воріт, коли Синиця міг зіграти на добиванні. На 70 хв
Мурашов запустив в прохід через центр Марчука прострелив з 25 метрів, але воротар «Руху» надійно зіграв. Гості відповіли кількома небезпечними моментами. Русін вийшов на зустріч з Олійником, але Курелєх вибив м'яч з під ніг «рухівця» - головний суддя призначив одинадцятиметровий. Юрій Климчук витримав паузу й розвів голкіпера та м'яч по різних кутах - 0:1.
«Кремінь» кинувся в атаку, на стандарти навіть пішов голкіпер Олійник, проте відігратися господарі так не змогли.
Варто відзначити «парад гірчичників», які виписав арбітр матчу. Всього в матчі виписали 10 жовтих карток, 6 з яких отримав Кремінь. Наступний матч через перебір жовтих карток пропускають Артем Козлов та Дмитро Сула.
27 місяців «Кремінь» не зазнавав поразки у рідних стінах!!! На стадіоні «Кремінь-Арена» кременчужани провели переможний чемпіонат 2018-2019 у Другій лізі, та й після реконструкції «Кремінь» став «грозою авторитетів».
На жаль, мінімальна поразка від «Руху» зупинила безпрограшну серію «Кременя» на стадіоні «Кремінь-Арена», яка тривала 27 місяців, а це 23 домашні матчі на стадіоні «Кремінь-Арена» (не враховуючи ігри у Горішніх Плавнях та Полтаві).
Востаннє «Кремінь» програвав вдома 14 квітня 2018 року. Тоді «синьо-білі» поступилися «Полтаві» з рахунком – 0:2.
Коментарі гравців після матчу
Головний тренер "Кременя" Сергій Свистун:
- Після гри я зайшов у роздягальню та подякував хлопцям. Хотів би відзначити нашого кіпера Андрія Олійника, адже він багато нас виручав, особливо у першому таймі. Помітно, що в класі ми «Руху» поступаємося. Львів’яни прагнуть потрапити у Прем’єр-лігу. Все ж, якщо ми з такою самовіддачею продовжуватимемо працювати, то до нас обов’язково прийде бажаний результат.
Головний тренер "Руху" Іван Федик:
- Ми сюди їхали за трьома очками. Вдячний хлопцям ще й за те, що показали хороший футбол. Ми очікували саме такої гри «Кременя», тому готувалися до цього. У нашій команді з’явився ще один нападник, який готовий грати, тому Кондраков був на заміні, а Кухаревич – в основі
Андрій Олійник
Валерій Курелєх
Турнірна таблиця
|М
|Команда
|I
|П
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|"Минай"
|27
|17
|5
|5
|48-27
|56
|2
|"Інгулець"
|26
|16
|6
|4
|41-19
|54
|3
|"Агробізнес"
|27
|17
|2
|8
|47-28
|53
|4
|"Волинь"
|27
|15
|6
|6
|52-35
|51
|5
|"Рух"
|26
|15
|6
|5
|42-20
|51
|6
|"Металіст 1925"
|27
|14
|5
|8
|40-29
|47
|7
|"Оболонь Бровар"
|26
|13
|7
|6
|35-27
|46
|8
|"Авангард"
|27
|13
|6
|8
|37-32
|45
|9
|"Гірник-Спорт"
|26
|11
|3
|12
|36-38
|36
|10
|"Чорноморець"
|27
|9
|8
|10
|36-35
|35
|11
|"Миколаїв"
|27
|7
|8
|12
|38-42
|29
|12
|"Кремінь"
|27
|7
|5
|15
|33-50
|26
|13
|"Прикарпаття"
|27
|7
|3
|17
|36-47
|24
|14
|"Балкани"
|27
|5
|7
|15
|25-49
|22
|15
|"Металург"
|25
|4
|3
|18
|22-48
|15
|16
|"Черкащина"
|27
|1
|4
|22
|22-64
|7
Наступний матч «Кремінь» зіграє на виїзді з «Інгульцем» 3-го серпня, а 7 серпня зіграє заключний домашній матч з «Балканами».