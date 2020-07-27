«Его мама любит реку»: ещё один влиятельный кременчужанин обустроил домик на берегу Днепра

Сьогодні, 20:22 Переглядів: 377

Хотите здесь жить? У вас не получится, это для родственников нардепов и друзей полковников

У мамы влиятельного кременчужанина Сергея Галаты появился большой такой имущественный комплекс на самом берегу Днепра. Депутат Пиддубная против. Остальные депутаты безмолвствуют.





Вы не поверите, но этот комплекс по документам всё ещё называется водозаборной станцией.





Сегодня, 29 июля, на берегу Днепра состоялось выездное заседание земельной депутатской комиссии. Из всех членов комиссии на заседание приехала только депутат Пиддубная. Также прибыли сотрудники городского земельного управления.



Цель выездного заседания – посмотреть своими глазами, какой кусок городской земли на берегу Днепра получит в аренду мама влиятельного кременчужанина Сергея Галаты, Алла Галата. Соответствующее решение будут принимать на внеочередной сессии горсовета 30 июля.





Приехали, стоим на пороге комплекса, смотрим. Пока дальше не пускают.



Алла Галата является собственницей целостного имущественного комплекса водозаборной станции на берегу Днепра, сооружение 4-А на улице Флотской (р-н Занасыпи).

Флотская – это та самая знаменитая улица, идущая вдоль Днепра, на которой стоит так называемый «домик Шаповалова» (Флотская,10, официально он называется спортивно-оздоровительным комплексом ЧП «Апилак», а руководила ЧП сестра нардепа Шаповалова). Этот комплекс имеет прямой выход к Днепру.



Также на этой улице находится «Клуб відпочинку працівників правоохоронних органів» (Флотская, 6), который в определенных кругах называют имением могущественного полковника полиции Плужника. Этот комплекс также имеет прямой выход к Днепру.



А рядом с «клубом» стоит имущественный комплекс Аллы Галаты (Флотская, 4-А).

Он также имеет прямой выход к Днепру.





А вон и Днепр





Её сын, Сергей Галата, – бывший сотрудник СБУ, а сегодня известный в Кременчуге строитель, чьи фирмы (а также фирмы его жены) регулярно получают от городской команды власти заказы на ремонты коммунальных объектов (школы, детсады).

Кстати, Сергей Галата уже много лет дружен с Александром Плужником – ещё с тех пор, когда Плужник даже не был полковником.



Алла Галата обратилась к Кременчугскому горсовету за разрешением на разработку технической документации по установлению границ земельного участка, на котором расположен комплекс. Впервые вопрос вынесли на июньскую сессию (25 июня). Тогда он не прошел. И теперь повторно выносится на внеочередную сессию, которая состоится в четверг, 30 июля.



Член земельной депкомиссии Оксана Пиддубная предложила провести выездное заседание и посмотреть, какой кусок городской земли на берегу Днепра горсовет собирается передать в аренду Алле Галате. Тем более, что в пределы этой делянки частично попадает и водная гладь реки Днепр.



Депутат Пиддубная считает, что сперва Алла Галата должна выплатить долг по арендной плате за предыдущие годы, а потом уже обращаться к горсовету за разрешительным решением. По словам Пиддубной, сумма долга составляет 723 тысячи гривен за период с 10.05.2016 по 25.06.2020. Получается, Алла Галата не платила за городскую землю с 2016 года. Но в материалах дела есть её рукописное гарантийное письмо, в котором она обязуется до конца текущего года выплатить долг за фактическое пользование земельной делянкой в период с 10.05.2016 по 25.06.2020. Это письмо Галата подала на июньскую сессию.

С точки зрения Пиддубной, наличие многолетнего долга за землю является отягчающим обстоятельством.





Разбираться со всем этим член земельной комиссии Пиддубная и журналисты и приехали на Флотскую, 4-А.





Нас не пускают. Хозяина нет, заходить нельзя, – говорит работник.



Встретила нас не Алла Галата, а её сын Сергей Галата. Его вызвали охранники. Нам они сказали: стойте здесь, сейчас приедет хозяин, он решит, что с вами делать. То есть для охранников хозяин – Галата.





Приехал Сергей Галата. Он тихо, но настойчиво предлагает депутату Пиддубной и журналистам идти отсюда подальше





Хозяин Галата приехал и сперва велел всем идти отсюда, потому что это его частная собственность. Потом успокоился и согласился провести нам экскурсию по территории. Мы увидели длиннющий добротный каменный забор, построенный Галатой по границам участка, клумбы, дом – точнее, мы приняли это здание за дом, но, как оказалось, это и есть водозаборная станция, фото её вы уже видели, так что поймете, почему мы ошиблись.

Также мы увидели симпатичный искусственный залив и выход из него в Днепр.





Вот симпатичный искусственный залив с выходом в Днепр

Вот солидный забор, которым Сергей Галата огородил участок

Вот Сергей Галата на фоне своего дома, пардон, водозаборной станции





Сергей Галата рассказал, что хочет вывести искусственный залив за официальные границы земельного участка.

«ТелеграфЪ» спросил, почему он хочет формально избавиться от залива, и почему он (или его мама) столько лет не платили за аренду городской земли, на которой расположена их водозаборная станция? Вот что рассказал Галата:



– Пане Сергію, чому ви стільки років не платите оренду за міську землю?

– Я вважаю, була зроблена неправильна грошова оцінка земельної ділянки, дуже завищена ціна. За цю ділянку правили 9 мільйонів гривень. По-друге, немає договору оренди, не виділені межі ділянки, про що мова? Спершу нехай виділять межі, потім можна говорити про договір оренди та оплату. Я Малецькому так і сказав: або дасте мені землю, або я її відсужу! Як власник цілісного майнового комплексу, я маю першочергове право на оренду землі, на якій він стоїть!



– Чому ж вам не погоджують оренду?

– Бо ділянка у водоохоронній зоні! А для мене все зрозуміло – якщо ні, я піду до суду. Ви повинні зрозуміти, вони не землю у чистому полі мені виділяють, мова йде про оренду землі, на якій стоїть цілісний майновий комплекс, який я купив!



– Чому ви хочете відрізати від земельної ділянки затоку?

– Тому, що у Кременчуці не визначена водоохоронна зона, і поки вона не визначена, цю водну гладь ніхто в оренду не дасть. Якби був погоджений у місті проект водоохоронної зони, затон пішов би, як штучна водна споруда – це ж не Дніпро, це штучна затока.



– Капітальні будівлі вашого майнового комплексу наразі стоять у водоохоронній зоні?

– Ні! Поки не визначені водоохоронні зони у Кременчуці, діє Водний кодекс. А по Водному кодексу, це 100 метрів. Мої будівлі стоять за межами цих 100 метрів!





Вот такая ситуация сложилась на Флотской, 4-А. Помимо вопросов к Сергею Галате о том, как ему удалось так удачно устроиться на берегу Днепра, возникли вопросы к городской команде власти. Почему Галатам позволили пять лет не платить за городскую землю (5454 кв.м.)? Неужели городскому бюджету не нужны 723 тысячи гривен? И почему же команда власти Малецкого-Шаповалова до сих пор не согласовала проект водоохранных зон Кременчуга? Это потому, что ещё не все полковники и нардепы построили свои спортивно-культурно-оздоровительные комплексы на берегу Днепра?



Кстати, если вы ещё не догадались, мама Сергея Галаты планирует реконструировать свою водозаборную станцию под спортивно-оздоровительный комплекс. Так указано в документах.





Фото на память