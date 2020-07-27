Мінус кошти зі стадіону «Кредмаш»-2: депутати перерозподіляють гроші

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 147

Депутати на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради розглянуть питання про перерозподіл бюджетних асигнувань. Понад 1 млн грн (1 721 720 грн) планують зняти з реконструкції стадіону на вул. Гагаріна. Кошти направлять на нові об'єкти.





Збільшать бюджетні асигнування по об'єктах на суму 609 720 грн:

«Встановлення сучасних мультифункціональних спортивних майданчиків по пров. Грозненський, 4 у м. Кременчуці (нове будівництво)» -209 258 грн.;

«Встановлення сучасних мультифункціональних спортивних майданчиків по вул. Володимира Великого, 52 у м. Кременчуці (нове будівництво)» - 208 647 грн.;

«Встановлення сучасних мультифункціональних спортивних майданчиків по вул. Олександра Білаша, 32 у м. Кременчуці (нове будівництво)» - 191 815 грн.

Нагадаємо, що на минулій сесії депутати 9,8 млн грн з передбаченої суми (13 685 066 грн) перерозподілили між музеєм, нацгвардіцями, парком та погашенням кредиторської заборгованості і надання пільг населенню.



