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30 липня частина мешканців центру Кременчука залишиться без води

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 129

 

Водоканал мінятиме аварійні засувки

30 липня частина мешканців центру Кременчука залишиться без води, попереджає пресслужба мерії.


З метою забезпечення надійності та якості послуг з централізованого водопостачання споживачів по вулиці Ігоря Сердюка КП «Кременчукводоканал» планує виконати заміну двох аварійних засувок діаметром 100 мм. 


Проведення робіт заплановано з 8.00 до 17.00 30 липня.


У зв'язку з переключеннями на водопровідній мережі та в період виконання робіт буде припинено централізоване водопостачання уза адресами:

  • вулиця Ігоря Сердюка №27, №31/16, №33;
  • вулиця Лейтенанта Покладова №11/29;
  • вулиця Небесної Сотні №21/35.

У період проведення робіт можливе короткочасне погіршення якості питної води тільки у вищенаведених споживачів. Радять зробити необхідний запас води.


За запитами споживачів буде організовано підвіз питної води.

Контактний телефон: +38 (0536) 74-70-70, (050) 305-45-71, (067) 403-97-86.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Кременчугводоканал отключение воды ремонт водопостачання
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