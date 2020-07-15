30 липня частина мешканців центру Кременчука залишиться без води, попереджає пресслужба мерії.
З метою забезпечення надійності та якості послуг з централізованого водопостачання споживачів по вулиці Ігоря Сердюка КП «Кременчукводоканал» планує виконати заміну двох аварійних засувок діаметром 100 мм.
Проведення робіт заплановано з 8.00 до 17.00 30 липня.
У зв'язку з переключеннями на водопровідній мережі та в період виконання робіт буде припинено централізоване водопостачання уза адресами:
У період проведення робіт можливе короткочасне погіршення якості питної води тільки у вищенаведених споживачів. Радять зробити необхідний запас води.
За запитами споживачів буде організовано підвіз питної води.
Контактний телефон: +38 (0536) 74-70-70, (050) 305-45-71, (067) 403-97-86.