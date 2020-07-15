30 липня частина мешканців центру Кременчука залишиться без води

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30 липня частина мешканців центру Кременчука залишиться без води, попереджає пресслужба мерії.





З метою забезпечення надійності та якості послуг з централізованого водопостачання споживачів по вулиці Ігоря Сердюка КП «Кременчукводоканал» планує виконати заміну двох аварійних засувок діаметром 100 мм.





Проведення робіт заплановано з 8.00 до 17.00 30 липня.





У зв'язку з переключеннями на водопровідній мережі та в період виконання робіт буде припинено централізоване водопостачання уза адресами:

вулиця Ігоря Сердюка №27, №31/16, №33;

вулиця Лейтенанта Покладова №11/29;

вулиця Небесної Сотні №21/35.

У період проведення робіт можливе короткочасне погіршення якості питної води тільки у вищенаведених споживачів. Радять зробити необхідний запас води.



