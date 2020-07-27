У Кременчуцькому суді судитимуть ексначальницю «Укрпошти», яка привласнила 80 тисяч

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 1 101 Коментарів: 2

Жінку звільнили з роботи; під час досудового розслідування вона відшкодувала майже 45 тис грн

Кременчуцька місцева прокуратура затвердила і направила до суду для розгляду по суті обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно ексначальниці одного з відділень поштового зв'язку Полтавської дирекції АТ «Укрпошта», яка вкрала 80 тисяч грн. Про це інформує прокуратура Полтавщини.





Жінка обвинувачується у привласненні чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому повторно, та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. ч. 2, 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України).





Нагадаємо, вона привласнила майже 21 тис грн, які перебували у розпорядженні поштового відділення і мали піти на виплату пенсій та державної соцдопомоги малозабезпеченим сім’ям. Окрім цього, маючи доступ до грошей, що знаходилися в касі, вона присвоїла понад 58 тис грн, а в щоденних звітах вказувала про їх наявність. Таким чином упродовж серпня-жовтня 2019 року зловмисниця заволоділа майже 80 тис грн.





На підставі п. 2 ч. 1 ст. 41 Кодексу законів про працю України, тобто у зв’язку з втратою довіри при обслуговуванні матеріальних цінностей, жінку звільнили з роботи.





Під час досудового розслідування вона почала відшкодовувати завдані збитки. І наразі ця сума становить майже 45 тис грн.





Тепер рішення у даній справі винесе Кременчуцький районний суд.