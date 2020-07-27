Стало відомо чи відбудеться Відкритий Кубок Кременчука

Відкритий Кубок Кременчука 2020 року не відбудеться, про це повідомляє пресслужба клубу. Карантин через пандемію коронавірусу, і жорсткий графік підготовки ХК «Кременчук» до плей-оф, не дозволить в 2020 році провести Відкритий Кубок Кременчука.

- Цього літа команди УХЛ через карантин почали підготовку пізніше звичайного, а на початку вересня відбудуться стартові матчі плей-оф чемпіонату УХЛ-Парі-Матч. У 2019 році Кубок Кременчука проходив на арені «Айсберг» в останні дні серпня, а в цьому році вже 1 вересня наша команда зіграє в півфіналі плей-офф з «Білим Барсом», тоді як минулого року регулярний чемпіонат стартував 14 вересня.





На початку 20-х числах серпня наша команда вирушить грати на Кубок Донбасу-2020 (25-27 серпня), де зіграють найсильніші клуби УХЛ. Льодову підготовку кременчуцька команда почне 3 серпня і на тренування команди залишиться не так багато часу, тому провести турнір у серпні в Кременчуці неможливо. Та й уболівальників на спортивні змагання через карантин на трибуни поки не пускають, тому було прийнято рішення в 2020 році Кубок Кременчука не проводити, - зауважив директор ХК «Кременчук» Тарас Захарченко.