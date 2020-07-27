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Кременчук, Освіта

Кременчужанка Дар'я Мещерякова отримала 200 балів на ЗНО з англійської мови

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 900

 

Дівчина навчається у Кременчуцькому ліцеї №17 «Вибір»

Кременчужанка Дар'я Мещерякова показала максимальний результат на ЗНО з англійської мови – дівчина отримала 200 балів. Про це сповістив департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації.


Дар'я навчається у Кременчуцькому ліцеї №17 «Вибір» імені М. Г. Неленя. Підготувала її вчителька Оксана Бондар.


 

Дар'я Мещерякова у 2018 році виграла навчальний рік у США у фіналі міжнародної «Програми обміну майбутніх лідерів» FLEX та жила в Америці. Після повернення у Кременчук разом з Марією Махно дівчина влаштувала Halloween-party для кременчуцької молоді.


Двоє ліцеїстів з Кременчука набрали максимальну кількість балів на ЗНО з математики
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ФБ Дар'ї Мещерякової
Теги: ЗНО-2020 ЗНО ВНО английский язык лицей
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