У години пік на Крюківському мосту 1,5-годинні затори через ремонт

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 810 Коментарів: 5

У години пік на Крюківському мосту 1,5-годинні затори через ремонт. Про це нам розповів кременчужанин Андрій, який зателефонував до редакції.





Чоловік розповів, що їхав на роботу з Правобережжя у маршрутці. Близько 9.00 маршрутка зупинилась перед мостом.





- Маршрутка переповнена, люди без масок, кондиціонерів нема, - розповів Андрій. - Ми простояли у заторі 1,5 години! Лише о 10.30 переїхали міст. А розпочати ремонт обіцяли ж о 10.00, то чому затори уже з 9.00? Проїжджали повз - ремонтувало міст лише 2 робітника, а ще один - давав інтерв'ю журналістам. Такими темпами вони за місяц не справляться.





ТЪ побував на мосту близько 12.30, ось як там йшли спави з обмеженням руху: