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У години пік на Крюківському мосту 1,5-годинні затори через ремонт

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 810 Коментарів: 5

 

Ремонт триватиме місяць

У години пік на Крюківському мосту 1,5-годинні затори через ремонт. Про це нам розповів кременчужанин Андрій, який зателефонував до редакції.


Чоловік розповів, що їхав на роботу з Правобережжя у маршрутці. Близько 9.00 маршрутка зупинилась перед мостом.


- Маршрутка переповнена, люди без масок, кондиціонерів нема, - розповів Андрій. - Ми простояли у заторі 1,5 години! Лише о 10.30 переїхали міст. А розпочати ремонт обіцяли ж о 10.00, то чому затори уже з 9.00? Проїжджали повз - ремонтувало міст лише 2 робітника, а ще один - давав інтерв'ю журналістам. Такими темпами вони за місяц не справляться.


ТЪ побував на мосту близько 12.30, ось як там йшли спави з обмеженням руху:

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Автор: Руслана Горгола Відео: Артем Коваленко
Теги: Крюковский мост Крюківський міст ремонт моста пробка
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 5

4 568
Solenoid:
Сьогодні, 17:14

И это только начало....

6 1
172
Kremen.Club:
Сьогодні, 17:26

А если бы его вообще перекрыли, Андрий бы доехал через Белецковку за час, со свежим ветерком из приоткрытого окна :)


6 1
99
StarПёр:
Сьогодні, 17:56

Цитата: Kremen.Club

А если бы его вообще перекрыли, Андрий бы доехал через Белецковку за час, со свежим ветерком из приоткрытого окна :)

С ценой проезда 60 грн. с человека?  


3 0
4 367
Туся:
Сьогодні, 19:34

 В мене лодка є ризова. Я непогано вмію нею управляти. Можу перевозити по одному чоловіку  з лівого берега на правий. Якщо гарний дядько сяде, то я його безкоштовно перевезу. Так, що гарні дядьки, шикуйтеся в чергу! Це буде бистріше і без заторів.


1 0
5
mefish:
Сьогодні, 19:56

Самый лучший в мире мер со своей командой, обязательно проголосуем еще раз за этого "хозяйственника" !


3 3

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