На Полтавщині створюють мережу ліцеїв

На апаратній нараді в Полтавській облдержадміністрації обговорили питання створення ліцеїв у регіоні. Із набранням чинності Закону України «Про повну загальну середню освіту» мережа закладів загальної середньої освіти зміниться відповідно до визначених типів – «початкова школа», «гімназія», «ліцей». Із 1 вересня 2024 року ліцеї повинні функціонувати як окремі юридичні особи.
Також передбачається створення військового ліцею у місті Полтаві. Ще 10 ліцеїв з’явиться завдяки трансформації із закладів освіти інституційного догляду та виховання дітей у заклади старшої профільної школи. Серед них 8 закладів, що надають спеціалізовану освіту (4 – наукову, 2 – спортивну, по 1 – мистецьку та військову) та два ліцеї у с. Андріївка Новосанжарського району та с. Великі Сорочинці Миргородського району, що створені на базі санаторних шкіл-інтернатів.
Однією з головних проблем створення мережі ліцеїв є те, що нормативна база щодо їхнього функціонування оновлюється, та не забезпечує на даний час виконання вимог у повному обсязі Законів України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту». Також не розроблено положення про профільний комунальний ліцей. У зв’язку з цим виникають труднощі у розробці та затвердженні штатного розпису закладу освіти.