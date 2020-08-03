На Полтавщині створюють мережу ліцеїв

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На апаратній нараді в Полтавській облдержадміністрації обговорили питання створення ліцеїв у регіоні. Із набранням чинності Закону України «Про повну загальну середню освіту» мережа закладів загальної середньої освіти зміниться відповідно до визначених типів – «початкова школа», «гімназія», «ліцей». Із 1 вересня 2024 року ліцеї повинні функціонувати як окремі юридичні особи.





- На даний час визначена орієнтовна кількість закладів, що надаватимуть профільну освіту в області. 28 комунальних ліцеїв створять на базі закладів загальної середньої освіти, – повідомила директор Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА Віта Ковальська. – 8 ліцеїв будуть у містах із населенням більше 50 тисяч осіб (Полтава (4), Кременчук (3), Горішні Плавні (1)); 20 – на територіях міст Лубен, Миргорода, Гадяча, Зіньківського, Карлівського, Кобеляцького, Котелевського, Оржицького, Хорольського районів, Ланнівської, Лохвицької, Решетилівської, Великобагачанської, Глобинської, Гребінківської, Михайлівської, Піщанської, Семенівської (по 1), Пирятинської (2) ОТГ.





Також передбачається створення військового ліцею у місті Полтаві. Ще 10 ліцеїв з’явиться завдяки трансформації із закладів освіти інституційного догляду та виховання дітей у заклади старшої профільної школи. Серед них 8 закладів, що надають спеціалізовану освіту (4 – наукову, 2 – спортивну, по 1 – мистецьку та військову) та два ліцеї у с. Андріївка Новосанжарського району та с. Великі Сорочинці Миргородського району, що створені на базі санаторних шкіл-інтернатів.





Однією з головних проблем створення мережі ліцеїв є те, що нормативна база щодо їхнього функціонування оновлюється, та не забезпечує на даний час виконання вимог у повному обсязі Законів України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту». Також не розроблено положення про профільний комунальний ліцей. У зв’язку з цим виникають труднощі у розробці та затвердженні штатного розпису закладу освіти.