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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Титан з Кременчука Володимир Самарцев попри травму плеча завоював срібло чемпіонату України

Сьогодні, 08:25 Переглядів: 471

 

Вітаємо нашого спортсмена

Кременчуцький спортсмен Володимир Самарцем завоював срібло чемпіонату України з пауерліфтингу. 27-29 липня у смт. Мангуш Донецької області відбувся чемпіонат України з класичного жиму лежачи серед чоловіків і жінок. У змаганнях взяли участь понад 200 спортсменів з різних куточків країни. 


Полтавську область від Кременчука представляв спортсмен та тренер СК "Титан" Володимир Самарцев.


 


Цей чемпіонат України для нашого спортсмена був одним з найголовніших стартів цього року. Володимир попри травму плеча та велику перерву у тренуваннях, яка пов’язана з карантином, зміг вибороти срібну нагороду у в.к. 83 кг серед ветеранів з результатом 150 кг.


 

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Автор: Альона Душенко
Теги: пауерліфтинг
компанія «Інтера Люкс»

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