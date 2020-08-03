Титан з Кременчука Володимир Самарцев попри травму плеча завоював срібло чемпіонату України

Сьогодні, 08:25 Переглядів: 471

Кременчуцький спортсмен Володимир Самарцем завоював срібло чемпіонату України з пауерліфтингу. 27-29 липня у смт. Мангуш Донецької області відбувся чемпіонат України з класичного жиму лежачи серед чоловіків і жінок. У змаганнях взяли участь понад 200 спортсменів з різних куточків країни.





Полтавську область від Кременчука представляв спортсмен та тренер СК "Титан" Володимир Самарцев.









Цей чемпіонат України для нашого спортсмена був одним з найголовніших стартів цього року. Володимир попри травму плеча та велику перерву у тренуваннях, яка пов’язана з карантином, зміг вибороти срібну нагороду у в.к. 83 кг серед ветеранів з результатом 150 кг.



