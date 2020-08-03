Через ремонт на Крюківському мосту сміттєвози працюють ледь не цілодобово, але все одно не встигають

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 523 Коментарів: 1

4 серпня у виконкомі вперше зібралась робоча група щодо контролю за ходом та якістю робіт з ремонту стиків мосту під головуванням мера Кременчука Віталія Малецького.





Як повідомив на засіданні головний комунальник міста Іван Москалик, через ремонт мосту комунальні підприємства змінили графік роботи і тепер працюють у плановому режимі. Санітарна ситуація в місті не погіршилась і скарг до департаменту ЖКГ не надходило.





А ось мер заперечив, що скарги є. Приміром, мешканці Лівобережжя жаліються, що сміттєвози починають працювати о другій годині ночі і заважають кременчужанам відпочивати. Також є скарги на те, що на сміттєвих майданчиках накопичується великогабаритне сміття.





Міський голова пояснив, що сміттєвози починають працювати так рано, щоб встигнути зібрати сміття та відвезти його на сміттєзвалище через міст до години пік, але все одно запропонував ще раз змінити графік роботи комунальників.