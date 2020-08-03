На вихідних рух через Крюківський міст можуть обмежити повністю: ремонтують найаварійніший стик

Сьогодні, 14:27 Переглядів: 1 289 Коментарів: 1

У такому разі маршрутки будуть підвозити кременчужан лише до мосту, а далі ті переходитимуть міст пішки. З іншого боку маршрутки підвозитимуть пасажирів до станції «Крюків» і звідти вони рухатимуться потягами

На вихідних рух через Крюківський міст можуть обмежити повністю. Таку можливість обговорили 4 серпня на засіданні робочої групи щодо контролю за ходом та якістю робіт з ремонту стиків мосту в мерії.





Заступник начальника дистанції колії Укрзалізниці розповів, що на даний час ведуться роботи у напрямку Крюкова на деформаційному стику №19, який є найбільш дефектним і зруйнованим. Після його відкриття робітники побачили, що він у гіршому стані, ніж вони передбачували. Товщина плити, по проекту 12 см, а по факту - 8. Тобто увесь стик, фактично, тримався на 21-сантиметровому шарі асфальту.





- Роботи уже на завершальній стадії - йде схватування бетону, - запевнили залізничники. - Але через стан стику на це потрібно більше часу, ніж ми планували попередньо - 9 днів. Після цього можна асфальтувати. Ми плануємо вкладати асфальт у четвер. Після того необхідно ще кілька днів на те, щоб асфальт схопився. У цей час необхідно максимально обмежити рух транспорту через міст, а рух вантажівок взагалі припинити. Коли асфальт повністю схопиться - ми відкриємо рух і почнемо демонтаж стику з іншої сторони.





Також представники УЗ нагадали, що коли проводився аналогічний ремонт у 2007-му році, то рух транспорту через міст перекрили взагалі на 3 місяці. Зараз, завдяки тому, що технології пішли вперед, зараз можна перекрити лише на пару днів.





Віталій Малецький додав, що прохід вантажівок по мосту може бути небезпечним для ремонтників, які під час робіт повністю знаходяться всередині конструкцій мосту.





Тож аби бетон, який заливають на стиках застиг, рух по мосту можуть перекрити повністю. Мер пропонує зробити це у вихідні.





У такому разі маршрутки будуть підвозити кременчужан лише до мосту, а потім ті переходитимуть міст пішки. З іншого боку маршрутки підвозитимуть пасажирів до станції «Крюків» і звідти вони рухатимуться потягами. Швидкі і пожежні автомобілі будуть пропускати.





Головний лікар Кременчука Максим Середа, розповів, що через міст, зазвичай, возять лише дітей, а більшість дорослих крюківчан доставляють у Другу лікарню, яка на Правобережжі.





Чи перекривати рух по мосту вирішать на виконкомі у п’ятницю - 7 серпня.





Також залізничники розповіли, що бетон, який заливають у стики, дуже не любить, коли на нього потрапляє сіль, тож порадили комунальникам на мосту боротися з обледенінням іншими, менш агресивними реагентами. Бетона на один стик пішло 1,4 тони.





Керівник департаменту ЖКГ Іван Москалик додав, що комунальники готові допомогти залізничникам у асфальтуванні стику.