Хокеїсти «Кременчука» здали тести на COVID-19 та приступили до тренувань

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 196

На початку серпня хокеїсти «Кременчука» почали з'їжджатися до Кременчука, щоб розпочати підготовку до рестарту чемпіонату.









Напередодні першого тренування на льоду, хокеїсти пройшли ПЛР-тестування.









А ввечері провели перше тренування на льоду арени «Айсберг». Головне - хлопцям після 5-місячної перерви відчути лід та командний дух, адже гравці тренувалися індивідуально, без виходу на лід.









Рестарт чемпіонату викликає більше питань ніж відповідей: хто з команд поповнить новий чемпіонат? чи дограватимуть команди старим складом? чи дозаявлятимуть нових гравців? хто покинув та хто підсилив команду?





Наставник ХК «Кременчук» Олександр Савицький









Головний тренер «Кременчука» Олександр Савицький після першого тренування поспілкувався з журналістами та відповів на ряд питань:





- З яким настроєм сьогодні вийшли на лід, і як налаштовуєтеся до нового сезону?

- Літня підготовка вона завжди важка, іноді неприємна. Бачу, що хлопці скучили за хокеєм - з великим задоволенням почали підготовку.





- Чи поповнить ХК «Кременчук» свій склад?

- Так, але зараз про це казати ще зарано. Знайомимося, дивимося на хлопців, як вони тренуються. Думаю, що ігри Кубку Донбасу все розставлять на свої місця.





- Які плани на Кубок Донбасу? Чи розглядаєте турнір як етап підготовки або хочете його виграти?

- Ми завжди ставимо завдання - перемогти в кожній грі, незалежно від турніру або чемпіонату. Настрій такий, щоб виграти в будь-якому матчі, ну а там як вийде. У Дружківці в першу чергу хочемо, щоб сподобалося уболівальникам, та перевірити хлопців і награти зв'язки.





- За складом команди, які зміни після карантину? Чи будете дозаявляти гравців до плей-оф або дограєте старим складом?

- Моя думка: якщо ми граємо чемпіонат-2019/20, то ми повинні догравати складами, якими грали в чемпіонаті. Але наскільки мені відомо, ліга має інші плани. Чекаємо на офіційний регламент.





- Є рішення ліги з цього приводу?

- Рішення, напевно, є, але чекаємо на офіційне роз’яснення.





- У «Кременчука» до Кубка Донбасу-2020 будуть контрольні гри?

- Будуть двосторонні матчі команди на тренуваннях - чорні проти білих.





Капітан Микола Кисельов









Капітан ХК «Кременчук» Микола Кисельов зауважив, що роблять все, щоб перемогти:





- Яке враження від перших занять?

- Дуже скучив за хокеєм, по команді та вболівальниками. Всі хлопці чекали початок тренувального збору, де все йде непогано - готуємося до плей-оф.





- Як підтримували форму на карантині?

- За мінімумом, так як у нас були закриті тренувальні зали та ковзанки. А так робив загальнофізичні вправи, пробіжки.





- Настрій на Кубок Донбасу-2020 та плей-оф?

- Переможний. Робимо все, щоб перемогти - постараємося виграти.





Гліб Варава крайній ліворуч (у помаранчевому)









Поки єдиний вихованець кременчуцької школи хокею 18-річний нападник Гліб Варава розповів, що влітку був тренером у хокейному таборі Lemberg hockey camp. Зараз він вчиться на тренера і йому було цікаво спробувати себе в цій ролі. Отримав тренерську практику та попрацював з дітьми.





- Що було найскладнішим для Вас?

- Контролювати дітей і допомагати навчити їх чомусь новому, щоб вони прогресували.





- Які враження від перших тренувань ХК «Кременчук»?

- Всі втягуються, у нас бойовий настрій.





- Ви перший корінний кременчужанин, який зіграв в УХЛ. Юні хокеїсти у таборі запитували з цього приводу?

- Так, спілкувався з ними: вони цікавилися, як і що відбувається в нашій команді. Чим міг ділився з ними.





- Перехожі у місті вже впізнають вас, як гравця ХК «Кременчук»?

- Ще ні (посміхається).





- Які цілі?

- В першу чергу – це команда. Добре підготуватися команді до плей-оф і в бойовому настрої підійти до нього.





- А особисті?

- Найвищі: потрапити до складу «Кременчука», стати з командою чемпіоном України і після потрапити в молодіжну збірну.





Всеволод Толстушко відповів на питання журналістів та дав автограф на магнітах





Захисник «Кременчука» Всеволод Толстушко не лише відповів на питання журналістів, а й презентував магніти з автографом. Такі магніти вболівальники матимуть змогу придбати на льодовій арені «Айсберг».









- Скучили за хокеєм та атмосферою в команді. Раді всіх бачити з ким були минулого року та новачків. Тому з позитивним настроєм працюємо.





- Як знайомилися з новими гравцями?

- Ми поки ще знайомимося. Краще всього знайомитися під час роботи.





- Як підтримував форму під час карантину?

- Особисто я індивідуально займався кидками, техніка та володіння ключкою, плюс катання, ще кросфіт. За цією системою займаюся вже другий рік, й працюю «по накатаній», просто підтримую себе у формі. Плюс ще працював з Льошею Вороною та Сашею Горлушко, так готуємося до сезону.









Нагадаємо, що хокейний клуб «Кременчук» 25-27 серпня зіграє у Кубку Донбасу-2020, а 1 вересня вийде на лід арени «Айсберг» у першому півфінальному матчі плей-оф УХЛ-Парі-Матч проти «Білого Барсу».