«Ювілей – додатковий стимул»: хокеїст «Кременчука» Всеволод Толстушко

«Містяни» продемонстрували надійну гру в обороні, пропустивши 64 шайби (у «Донбасу» – 68), і це велика заслуга кращого захисника минулого сезону Всеволода Толстушка, якому 31 травня виповнилося 27 років
За чотирирічну історію існування УХЛ регулярний чемпіонат вигравали дві команди. Лаври порівну розділили «Кременчук» та «Донбас». Щоправда, якщо у сезоні 2016/17 на той момент кременчуцька команда стала першою лише за додатковим показником при рівній з донеччанами кількості очок (99), то в поточному розіграші підопічні Олександра Савицького виграли по праву. До «фінішу» головні конкуренти прийшли з різницею в одне очко, а «Кременчуку» вдалося зберігати лідерство протягом усіх 40 турів.
«Містяни» продемонстрували надійну гру в обороні, пропустивши 64 шайби (у «Донбасу» – 68), і це велика заслуга кращого захисника минулого сезону Всеволода Толстушка, якому 31 травня виповнилося 27 років. За чотири роки існування УХЛ гравець збірної України зібрав усі три комплекти нагород: «золото» – з «Донбасом», «срібло» і «бронзу» – з «Кременчуком». Про що розповів Всеволод Толстушко журналістам «Спорт-Арени» читайте далі в інтерв'ю:
– Ви вірили, що здатні перервати чемпіонську серію «Донбасу»?
– Так. Ми серйозно готувалися до плей-оф. Налаштовувалися битися за титул, поки нам не сказали, що ми вільні і повинні відправитися на карантин по домівках. До останнього сподівалися, що пандемія обійде нас стороною, і ми встигнемо дограти.
– Як проходить самоізоляція?
– Спочатку було важко. Зараз вже налагодив графік, виходжу тренуватися. Я навіть двічі виходив на лід – на ВДНГ у Києві вже працює арена. Зізнатися, перший раз було якось незвично. Але я швидко втягнувся. Компанію мені склали партнери – Олексій Ворона і Кирило Фроленко. Чесно кажучи, з цієї пандемією я вже сам не знаю, чого саме чекаю. В першу чергу чекаю припинення всього цього божевілля і повернення до нормального життя. Точно скажу, що хочу дограти сезон-2019/20. Провести всі матчі плей-оф. А далі буде видно.
– Навіщо це «Кременчуку»? Адже команду можуть визнати чемпіоном вже за результатами «регулярки»…
– Я ж не керую процесами в кабінетах. Те ж саме стосується моїх партнерів і нашого тренерського штабу. Якщо Ліга ставить такі умови… Нам не складно. Може, хтось з цим і не згоден. Ми виграли «регулярку» і, з огляду на ситуацію в світі, напевно могли б дійсно претендувати на чемпіонство. Тим більше, що Україна – єдина країна (у Європі - прим.), де вирішили дограти перерваний сезон. Але УХЛ хоче виявити чемпіона за спортивним принципом, і я підтримую цю ініціативу.
– Може варто було провести плей-оф навесні?
– Не знаю, як було б правильно. Наприклад, в Білорусі чемпіонат дограли. Правда це чи ні, але після в пресі з’явилася інформація, що частина гравців здали позитивні тести на Covid-19. Якби ми дограли такою ціною, то воно того не варто. Звичайно, всі хотіли б дограти. Але хто знає, чим би все закінчилося. Зараз вже немає сенсу міркувати про це.
– Який ти бачиш організацію догравання і підготовку до неї?
– Для нас це перший подібний досвід. Навіть не знаю, чи було таке в історії хокею. Адже тут ні у кого й не підглянути. Коли ти йдеш до плей-оф безперервно цілий сезон – це загартовує колектив. А зараз буде довга пауза. Не знаю, кому з учасників це більше зіграє на руку. Можливо, на перший план вийдуть не командні дії, а індивідуальна майстерність гравців. А також тренерська рука.
– Ще й склади команд можуть істотно змінитися…
– Можуть, але не у всіх. Так, контракти з хокеїстами закінчилися ще в квітні, але раптом клуби зуміють домовитися з гравцями про пролонгацію угод до кінця догравання сезону? Повторюся, ситуація дуже незвичайна. І чи буде взагалі рестарт? Мені здається, зараз ні в чому не можна бути впевненим.
– За рахунок чого «Кременчук» виграв «регулярку»?
– Це було нелегко – нинішній сезон був складніший за попередній, менше прохідних матчів. Напевно, скажу банальні речі – за рахунок роботи та самовіддачі. Окрема подяка нашим вболівальникам. У нас протягом всього регулярного етапу була божевільна підтримка. Не бачив, щоб хтось із глядачів покинув трибуну до закінчення матчу. Навіть після невдалих ігор люди нас підбадьорювали. Це дуже приємно. Коли в тебе вірять, завжди хочеться прогресувати і в наступному матчі обов’язково взяти реванш.
– Десятирічний ювілей «Кременчука» додавав мотивацію?
– По ходу сезону нас мотивувало все: колектив, робочий процес, гра… А ювілей – додатковий стимул. Все це і допомогло нам залишитися першими.
– В одному з інтерв’ю Олександр Савицький описав пишне святкування в разі перемоги в чемпіонаті. По ходу сезону тренер озвучував вам свої плани?
– Ні, ми про це не чули. Фантазував Олександр Валерійович добре. Коли досягаєш поставленої мети, переважають емоції. Можна робити все, що завгодно. Зрозуміло, в рамках закону.
– Ходять чутки про скасування ліміту на легіонерів. Чув про це?
– Так, звичайно. Усі спілкуються один з одним, так що ми завжди в курсі того, що відбувається – «сарафанне» радіо працює справна, а хокейний світ тісний. Хтось один сказав – і незабаром про це знають всі. Але поки це тільки чутки. Складно коментувати такі правки в регламенті. Виглядає так, ніби чемпіонат не допомагає розвиватися українцям. Але що нам залишається в цій ситуації? Якщо рішення буде прийнято, варто лише ще більше працювати і доводити своє право на місце у складі.
– Коли команда виходить з відпустки?
– Орієнтовно на стику липня і серпня. Тоді почнемо працювати. Правда, чи буде це звичайна підготовка? Формат цікавий, незвичайний.
– У минулому році тебе номінували на кращого захисника. Засмутився, що таке ж вшанування не відбулося цього року?
– Захід був гарний. Для популяризації хокею це величезний плюс. Щось схоже на заявці про себе. Зараз же все розуміють, в яких ми знаходимося умовах – провести таке шоу неможливо. Та й чемпіонат не дограли, нагороджувати нема кого.
– Зате ти увійшов до символічної збірної газети «Спорт-арена», а в пару до тебе ми включили Сергія Дорофєєва з «Дніпра»…
– Дякую. Дуже приємно. Цифри говорять самі за себе. Можу сказати, що Дорофєєв – сильний гравець з хорошим кидком. Детальніше його гру можуть розібрати, напевно, нападники. Але важко сперечатися з тим, що на сьогоднішній день Сергій – найкращий в Україні захисник.
– Краще за тебе?
– По результативності – так.