«Ювілей – додатковий стимул»: хокеїст «Кременчука» Всеволод Толстушко

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 304

За чотирирічну історію існування УХЛ регулярний чемпіонат вигравали дві команди. Лаври порівну розділили «Кременчук» та «Донбас». Щоправда, якщо у сезоні 2016/17 на той момент кременчуцька команда стала першою лише за додатковим показником при рівній з донеччанами кількості очок (99), то в поточному розіграші підопічні Олександра Савицького виграли по праву. До «фінішу» головні конкуренти прийшли з різницею в одне очко, а «Кременчуку» вдалося зберігати лідерство протягом усіх 40 турів.





«Містяни» продемонстрували надійну гру в обороні, пропустивши 64 шайби (у «Донбасу» – 68), і це велика заслуга кращого захисника минулого сезону Всеволода Толстушка, якому 31 травня виповнилося 27 років. За чотири роки існування УХЛ гравець збірної України зібрав усі три комплекти нагород: «золото» – з «Донбасом», «срібло» і «бронзу» – з «Кременчуком». Про що розповів Всеволод Толстушко журналістам «Спорт-Арени» читайте далі в інтерв'ю:





– Ви вірили, що здатні перервати чемпіонську серію «Донбасу»?





– Так. Ми серйозно готувалися до плей-оф. Налаштовувалися битися за титул, поки нам не сказали, що ми вільні і повинні відправитися на карантин по домівках. До останнього сподівалися, що пандемія обійде нас стороною, і ми встигнемо дограти.





– Як проходить самоізоляція?





– Спочатку було важко. Зараз вже налагодив графік, виходжу тренуватися. Я навіть двічі виходив на лід – на ВДНГ у Києві вже працює арена. Зізнатися, перший раз було якось незвично. Але я швидко втягнувся. Компанію мені склали партнери – Олексій Ворона і Кирило Фроленко. Чесно кажучи, з цієї пандемією я вже сам не знаю, чого саме чекаю. В першу чергу чекаю припинення всього цього божевілля і повернення до нормального життя. Точно скажу, що хочу дограти сезон-2019/20. Провести всі матчі плей-оф. А далі буде видно.





– Навіщо це «Кременчуку»? Адже команду можуть визнати чемпіоном вже за результатами «регулярки»…





– Я ж не керую процесами в кабінетах. Те ж саме стосується моїх партнерів і нашого тренерського штабу. Якщо Ліга ставить такі умови… Нам не складно. Може, хтось з цим і не згоден. Ми виграли «регулярку» і, з огляду на ситуацію в світі, напевно могли б дійсно претендувати на чемпіонство. Тим більше, що Україна – єдина країна (у Європі - прим.), де вирішили дограти перерваний сезон. Але УХЛ хоче виявити чемпіона за спортивним принципом, і я підтримую цю ініціативу.





– Може варто було провести плей-оф навесні?





– Не знаю, як було б правильно. Наприклад, в Білорусі чемпіонат дограли. Правда це чи ні, але після в пресі з’явилася інформація, що частина гравців здали позитивні тести на Covid-19. Якби ми дограли такою ціною, то воно того не варто. Звичайно, всі хотіли б дограти. Але хто знає, чим би все закінчилося. Зараз вже немає сенсу міркувати про це.





– Який ти бачиш організацію догравання і підготовку до неї?





– Для нас це перший подібний досвід. Навіть не знаю, чи було таке в історії хокею. Адже тут ні у кого й не підглянути. Коли ти йдеш до плей-оф безперервно цілий сезон – це загартовує колектив. А зараз буде довга пауза. Не знаю, кому з учасників це більше зіграє на руку. Можливо, на перший план вийдуть не командні дії, а індивідуальна майстерність гравців. А також тренерська рука.





– Ще й склади команд можуть істотно змінитися…





– Можуть, але не у всіх. Так, контракти з хокеїстами закінчилися ще в квітні, але раптом клуби зуміють домовитися з гравцями про пролонгацію угод до кінця догравання сезону? Повторюся, ситуація дуже незвичайна. І чи буде взагалі рестарт? Мені здається, зараз ні в чому не можна бути впевненим.





– За рахунок чого «Кременчук» виграв «регулярку»?





– Це було нелегко – нинішній сезон був складніший за попередній, менше прохідних матчів. Напевно, скажу банальні речі – за рахунок роботи та самовіддачі. Окрема подяка нашим вболівальникам. У нас протягом всього регулярного етапу була божевільна підтримка. Не бачив, щоб хтось із глядачів покинув трибуну до закінчення матчу. Навіть після невдалих ігор люди нас підбадьорювали. Це дуже приємно. Коли в тебе вірять, завжди хочеться прогресувати і в наступному матчі обов’язково взяти реванш.





– Десятирічний ювілей «Кременчука» додавав мотивацію?





– По ходу сезону нас мотивувало все: колектив, робочий процес, гра… А ювілей – додатковий стимул. Все це і допомогло нам залишитися першими.





– В одному з інтерв’ю Олександр Савицький описав пишне святкування в разі перемоги в чемпіонаті. По ходу сезону тренер озвучував вам свої плани?





– Ні, ми про це не чули. Фантазував Олександр Валерійович добре. Коли досягаєш поставленої мети, переважають емоції. Можна робити все, що завгодно. Зрозуміло, в рамках закону.





– Ходять чутки про скасування ліміту на легіонерів. Чув про це?





– Так, звичайно. Усі спілкуються один з одним, так що ми завжди в курсі того, що відбувається – «сарафанне» радіо працює справна, а хокейний світ тісний. Хтось один сказав – і незабаром про це знають всі. Але поки це тільки чутки. Складно коментувати такі правки в регламенті. Виглядає так, ніби чемпіонат не допомагає розвиватися українцям. Але що нам залишається в цій ситуації? Якщо рішення буде прийнято, варто лише ще більше працювати і доводити своє право на місце у складі.





– Коли команда виходить з відпустки?





– Орієнтовно на стику липня і серпня. Тоді почнемо працювати. Правда, чи буде це звичайна підготовка? Формат цікавий, незвичайний.





– У минулому році тебе номінували на кращого захисника. Засмутився, що таке ж вшанування не відбулося цього року?





– Захід був гарний. Для популяризації хокею це величезний плюс. Щось схоже на заявці про себе. Зараз же все розуміють, в яких ми знаходимося умовах – провести таке шоу неможливо. Та й чемпіонат не дограли, нагороджувати нема кого.





– Зате ти увійшов до символічної збірної газети «Спорт-арена», а в пару до тебе ми включили Сергія Дорофєєва з «Дніпра»…





– Дякую. Дуже приємно. Цифри говорять самі за себе. Можу сказати, що Дорофєєв – сильний гравець з хорошим кидком. Детальніше його гру можуть розібрати, напевно, нападники. Але важко сперечатися з тим, що на сьогоднішній день Сергій – найкращий в Україні захисник.





– Краще за тебе?





– По результативності – так.