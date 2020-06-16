Перші цьогорічні проводи: у Кременчуці юнаків відправили на строкову військову службу

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Вчора, 16 червня, у Кременчуцькому військкоматі відбулась перша відправка юнаків на строкову військову службу, урочисто, з дотриманням усіх карантинних заходів. Про це вовідомляє пресслужба Кременчуцького ОМВК.





- Проводи в армію - це відповідальна і важлива подія, як для молодих хлопців, так і їх родин. Звичайно, ми відійшли від минулих помпезних проводів, коли усією родиною, усі близькі і друзі проводжали юнака на службу. Час спливає, змінюються звичаї, змінюються погляди, але служба залишається незмінною.

Юні, життєрадісні, повні сил, віри в своє майбутнє молоді люди вислухали на свою адресу напутні слова від військового комісара Кременчуцького ОМВК підполковника Романа Сушка, голови міської призовної комісії - секретаря Кременчуцької міської ради Юрія Гриценка, - йдеться у повідомленні.





Напередодні, 15 червня, до Полтави з усієї Полтавщини на строкову службу прибули перші 100 призовників.





Цьогорічний весняний призов має свої особливості і пов’язані вони насамперед із забезпеченням карантинних обмежень – від проведення тестування, температурного скринінгу, дотримання соціальної дистанції до перебування в засобах індивідуального захисту та дезинфекції приміщень.



Тому відповідно до визначеного порядку, під жорстким контролем медичних фахівців усі громадяни призовного віку перед відбуттям з районних військових комісаріатів пройшли обов’язкове тестування на COVID-19, методом імуноферментного аналізу (ІФА) і лише після отримання негативних результатів майбутні солдати прибули на Полтавський обласний збірний пункт для подальшої відправки до навчальних центрів.



Всім прибувшим на обласному збірному пункті повторно проводиться температурний скринінг, забезпечено дотримання дистанції між призовниками, обов’язкове опитування на предмет самопочуття. Крім того всі призовники забезпечені засобами індивідуального захисту.



Під час першого тижня сплановано відправити до війська понад 150 чоловік. Всього під час призовної компанії весна–літо з Полтавського обласного збірного пункту буде призвано – 619 чоловік і цей призов триватиме до 30 липня 2020 року. Тому військовий комісаріат нагадує громадянами призовного віку - від 18 до 27 років, які ще не прибули до призовних дільниць, що нелбхідно прибути, пройти відповідне медичне обстеження, надати документи призовній комісії, яка прийме відповідне рішення, щодо призову на строкову військову службу чи надання відстрочки чи звільнення від призову тощо.



