Кременчугским призывникам сделают ИФА-тесты на коронавирус

Первой партии кременчугских призывников сделают ИФА-тесты. Об этом сообщил руководитель кременчугского горздрава Максим Середа в понедельник, 15 июня.
В Украине началась призывная компания. В связи с эпидемией коронавируса, призывникам планируют сделать ИФА-тестирование. ИФА-тест позволяет выяснить, переболел ли человек Covid-19.
В Кременчуге ИФА-тестирование проведут таким образом: во вторник, 16 июня, первая партия призывников (15 человек) сдаст кровь для проведения ИФА-тестов. Кровь у них возьмут утром, в военкомате и передадут в городской лабораторный ИФА и ПЦР-центр.
По словам руководителя горздрава, результаты лаборатория выдаст к 14.00 того же дня.
Кроме того, чиновник сообщил, что все призывники будут обеспечены защитными масками – 16 июня каждому из них выдадут по три маски (такое количество масок необходимо на день).
Источник фото: Высокий замок