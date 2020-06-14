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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Кременчугским призывникам сделают ИФА-тесты на коронавирус

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 188 Коментарів: 1

 

И каждому призывнику дадут по три защитные маски

Первой партии кременчугских призывников сделают ИФА-тесты. Об этом сообщил руководитель кременчугского горздрава Максим Середа в понедельник, 15 июня.


В Украине началась призывная компания. В связи с эпидемией коронавируса, призывникам планируют сделать ИФА-тестирование. ИФА-тест позволяет выяснить, переболел ли человек Covid-19.


В Кременчуге ИФА-тестирование проведут таким образом: во вторник, 16 июня, первая партия призывников (15 человек) сдаст кровь для проведения ИФА-тестов. Кровь у них возьмут утром, в военкомате и передадут в городской лабораторный ИФА и ПЦР-центр.

По словам руководителя горздрава, результаты лаборатория выдаст к 14.00 того же дня.


Кроме того, чиновник сообщил, что все призывники будут обеспечены защитными масками – 16 июня каждому из них выдадут по три маски (такое количество масок необходимо на день).


Источник фото: Высокий замок

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: весенний призыв армия Украины военкомат ИФА-тесты коронавирус Covid-19 Кременчуг маска защитная

Коментарі: 1

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wtf100500:
Сьогодні, 16:42

А законом предусмотрено это?) Если человек откажется то может получается не служить?)))

 


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