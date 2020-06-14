Використовувати герб Кременчука хочуть по-новому

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 405 Коментарів: 4

Без спеціальної згоди виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, використання герба та прапора не дозволяється

У Кременчуці на сесії депутати мають затвердити Положення про порядок використання символіки територіальної громади міста Кременчука Полтавської області.





Цей документ має врегулювати порядок щодо надання та отримання права використовувати офіційну символіку Кременчука.





Згідно з проєктом положення, виключне право на використання герба та прапора належить Кременчуцькій міській раді Полтавської області. Без спеціальної згоди виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, використання герба та прапора не дозволяється.





Відповідно до проєкту рішення юридичні та фізичні особи мають право використовувати тільки затверджені зображення герба і прапора і тільки з дозволу. Порушення умов використання символіки територіальної громади міста Кременчука Полтавської області та цього Положення тягне за собою відповідальність згідно з законодавством.





Використання символіки має за мету патріотичне та гуманістичне виховання молоді, розвиток національної самосвідомості та любові до рідного міста, відродження культурних традицій, популяризацію міста, зростання політичної і моральної ролі м. Кременчука в суверенній Україні.