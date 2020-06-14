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Використовувати герб Кременчука хочуть по-новому

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 405 Коментарів: 4

 

Без спеціальної згоди виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, використання герба та прапора не дозволяється

У Кременчуці на сесії депутати мають затвердити Положення про порядок використання символіки територіальної громади міста Кременчука Полтавської області. 


Цей документ має врегулювати порядок щодо надання та отримання права використовувати офіційну символіку Кременчука. 


Згідно з проєктом положення, виключне право на використання герба та прапора належить Кременчуцькій міській раді Полтавської області. Без спеціальної згоди виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, використання герба та прапора не дозволяється.


Відповідно до проєкту рішення юридичні та фізичні особи мають право використовувати тільки затверджені зображення герба і прапора і тільки з дозволу. Порушення умов використання символіки територіальної громади міста Кременчука Полтавської області та цього Положення тягне за собою відповідальність згідно з законодавством.


Використання символіки має за мету патріотичне та гуманістичне виховання молоді, розвиток національної самосвідомості та любові до рідного міста, відродження культурних традицій, популяризацію міста, зростання політичної і моральної ролі м. Кременчука в суверенній Україні.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: герб сесія сессия горсовета

Коментарі: 4

1 173
s2e7r8g:
Сьогодні, 16:19

Бред. Порушення умов використання символіки територіальної громади міста Кременчука Полтавської області. То есть символика принадлежит громаді, но пользоваться ней нельзя, нужно разрешения испросить. Вообще виталька берега попутал.

Я бы согласился если бы привлекалали за надругательство или оскорбление. Пускай сразу подаёт в суд на Википедию, на другие информ-сайты, на картографов, на спортивные команды. Там символика используется во всю и без его разрешения.


11 0
1 514
Marshall:
Сьогодні, 16:30

Виталик и Ко!
Вы с какой сосны рухнули, "правители"???
До такого идиотизма даже киевский тёска не додумался!
Если я, к примеру, из гордости за свой родной город захочу наклеить на стекло личного автомобиля герб Кременчуга, то мне идти на поклон в мэрию и спрашивать "дяденька, а можно?"???

 

Використання символіки має за мету патріотичне та гуманістичне виховання молоді, розвиток національної самосвідомості та любові до рідного міста, відродження культурних традицій, популяризацію міста, зростання політичної і моральної ролі м. Кременчука в суверенній Україні.

Соласен, если лепить флаг/герб города на голую 5ю точку или на кучку фекалий это уже надругательство и нужно наказывать, но "блин" спрашивать разрешения на использование это уже во всю воняет дебилизмом...


3 0
544
romix:
Сьогодні, 16:35

Використовувати герб Кременчука хочуть по-новому

Особо никто и по старому не использовал. Вот зачем они начинают, а???


0 0
209
vortex:
Сьогодні, 16:43

Герб города зарегистрирован уже как товарный знак? Чёт не похоже. Даже если есть авторские права на изображение которые принадлежат исполкому(по сути это картинка), то можно лишь вести речь о запрете на коммерческое использование. Т.е. нельзя без разрешения использовать в рекламе или поместить на обложку книжки которая продаётся. Что касается всего остального - то хотел бы я услышать закон который это запрещает. Есть достаточно много картинок, на которые не распространяются авторские права. Например - флаги. Про гербы городов и стран не знаю, но есть подозрения что там та же история. Т.е. если я на заборе нарисую герб и не буду брать деньги за просмотр - нарушения закона точно не будет. А истерить виталько может сколько угодно. Кстати... если я фото витальки на заборе повешу или какого-то другого фантаста-сказочника, который является публичной персоной и сделанное в публичном месте - разрешения спрашивать тоже не нужно


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