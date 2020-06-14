Кременчужани тепер мають змогу завітати на екскурсію до музею

Сьогодні, 15 червня, на засіданнях комісії з питань ТЕБ і НС та виконавчого комітету Кременчуцької міської ради прийняли рішення щодо відновлення екскурсійного обслуговування. Зокрема, дали дозвіл на проведення екскурсій просто неба з групами у кількості не більше ніж 50 осіб з дотриманням фізичної дистанції, не менш ніж 1,5 метра між учасниками.
Окрім того, відтепер у музейних закладах Кременчука допускається проведення екскурсійного обслуговування за умови, якщо в приміщенні, де проходитиме екскурсія, 1 особі відводитиметься 5 метрів квадратних площі.