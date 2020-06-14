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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Кременчужани тепер мають змогу завітати на екскурсію до музею

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 534 Коментарів: 3

 

Проте є обмеження в кількості осіб під час проведення екскурсійного обслуговування

Сьогодні, 15 червня, на засіданнях комісії з питань ТЕБ і НС та виконавчого комітету Кременчуцької міської ради прийняли рішення щодо відновлення екскурсійного обслуговування. Зокрема, дали дозвіл на проведення екскурсій просто неба з групами у кількості не більше ніж 50 осіб з дотриманням фізичної дистанції, не менш ніж 1,5 метра між учасниками.


Окрім того, відтепер у музейних закладах Кременчука допускається проведення екскурсійного обслуговування за умови, якщо в приміщенні, де проходитиме екскурсія, 1 особі відводитиметься 5 метрів квадратних площі.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: музей карантин

Коментарі: 3

68
Dobro i spravedlivostь:
Сьогодні, 15:46

Экскурсия в музей, которого нет...


7 0
2 593
ИМХО:
Сьогодні, 15:54

Цитата: Dobro i spravedlivostь

Экскурсия в музей, которого нет...

Музей мечты простых обывателей и храм надежды - разворовывающих его чиновников!


3 0
429
yaremka:
Сьогодні, 16:05

Сквер открыли возле музея а никто за ним не смотрит,клумб нету ,травку никто не стрижет..скоро бурьянами все заростет...


0 0

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