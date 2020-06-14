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Як на Полтавщині вирощують їжу королів та фіолетову картоплю

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 879 Коментарів: 2

 

Продукцію фермер реалізує через соцмережі

На Полтавщині у селі Красна Лука Гадяцького району фермер Валерій Нижник вирощує фіолетову картоплю та спаржу. Вирощувати овочі чоловік розпочав як хобі.


Спаржу, яку ще називають їжею королів, Валерій привіз з Німеччини. Цікаво, що сезон спаржі триває недовго: травень-червень, саме тому цей продукт не з дешевих.


Поки серед українців немає культури споживання спаржі. Хоча спаржа легка в приготуванні. Можна хвилину проварити у солоній воді, потім промити у холодній воді й на дві хвилини на сковорідку. Ще можна приготувати на грилі. Спаржа смакує до всього – до м’яса, яєць, риби та навіть картоплі.


Фіолетовий сорт картоплі з Франції також користується попитом серед українців. Всю свою продукцію фермер реалізує самостійно через свої сторінки в Instagram та Facebook.


 

1
Автор: Альона Душенко
Теги: спаржа фермери картопля

Коментарі: 2

237
cheh_a:
Сьогодні, 15:36

на правах рекламы ?:)


4 1
339
Кавоман:
Сьогодні, 15:40

Цитата: cheh_a

на правах рекламы ?:)

А ще є розділ Кременчук і текст "На Полтавщині у селі Красна Лука Гадяцького району...". Як вони поєднуються?


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