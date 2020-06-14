Як на Полтавщині вирощують їжу королів та фіолетову картоплю

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 879 Коментарів: 2

На Полтавщині у селі Красна Лука Гадяцького району фермер Валерій Нижник вирощує фіолетову картоплю та спаржу. Вирощувати овочі чоловік розпочав як хобі.





Спаржу, яку ще називають їжею королів, Валерій привіз з Німеччини. Цікаво, що сезон спаржі триває недовго: травень-червень, саме тому цей продукт не з дешевих.





Поки серед українців немає культури споживання спаржі. Хоча спаржа легка в приготуванні. Можна хвилину проварити у солоній воді, потім промити у холодній воді й на дві хвилини на сковорідку. Ще можна приготувати на грилі. Спаржа смакує до всього – до м’яса, яєць, риби та навіть картоплі.





Фіолетовий сорт картоплі з Франції також користується попитом серед українців. Всю свою продукцію фермер реалізує самостійно через свої сторінки в Instagram та Facebook.



