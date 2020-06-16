Не снимайте ваши маски – Кабмин решил ещё жестче за это наказывать

Кабмин собирается ещё жестче наказывать граждан за отказ от ношения масок в общественном транспорте и закрытых помещениях.
Об этом сегодня, 16 июня, заявил премьер-министр Шмыгаль на заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Премьер сказал, что носить маски в транспорте и помещениях придется ещё долго – это необходимо, чтобы удержать под контролем эпидемическую ситуацию.
В то же время топ-чиновник пообещал, что правительство готово пересмотреть нормативы о ношении масок на улицах, и, возможно, разрешить ходить по улицам без масок:
Насколько Кабмин увеличит штраф за нарушение масочного режима пока неизвестно. Но уже сегодня кременчужанам, как и всем украинцам, угрожает штраф в размере 17 тысяч гривен за нарушение масочного режима. Именно такую сумму придется по решению Крюковского районного суда заплатить кременчужанину, которого словили без маски и документов на остановке общественного транспорта на улице Первомайской. А в довесок – ещё и 420 гривен судебного сбора.