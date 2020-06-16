Не снимайте ваши маски – Кабмин решил ещё жестче за это наказывать

Сьогодні, 20:11 Переглядів: 178 Коментарів: 1

Кабмин собирается ещё жестче наказывать граждан за отказ от ношения масок в общественном транспорте и закрытых помещениях.

Об этом сегодня, 16 июня, заявил премьер-министр Шмыгаль на заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.



Премьер сказал, что носить маски в транспорте и помещениях придется ещё долго – это необходимо, чтобы удержать под контролем эпидемическую ситуацию.



В то же время топ-чиновник пообещал, что правительство готово пересмотреть нормативы о ношении масок на улицах, и, возможно, разрешить ходить по улицам без масок:





– Щодо дотримання соціальної дистанції, щодо дотримання маскового режиму. Ми готові переглянути питання носіння масок на вулицях, але маски в приміщеннях ще довго будуть актуальними. Тому ми плануємо виносити на засідання Уряду та у Верховну Раду питання посилення адміністративної відповідальності за недотримання маскового режиму в приміщеннях та громадському транспорті, – сказал премьер.





Насколько Кабмин увеличит штраф за нарушение масочного режима пока неизвестно. Но уже сегодня кременчужанам, как и всем украинцам, угрожает штраф в размере 17 тысяч гривен за нарушение масочного режима. Именно такую сумму придется по решению Крюковского районного суда заплатить кременчужанину, которого словили без маски и документов на остановке общественного транспорта на улице Первомайской. А в довесок – ещё и 420 гривен судебного сбора.