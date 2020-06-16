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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Не снимайте ваши маски – Кабмин решил ещё жестче за это наказывать

Сьогодні, 20:11 Переглядів: 178 Коментарів: 1

 

Зато по улицам обещают разрешить ходить без масок

Кабмин собирается ещё жестче наказывать граждан за отказ от ношения масок в общественном транспорте и закрытых помещениях.

Об этом сегодня, 16 июня, заявил премьер-министр Шмыгаль на заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.


Премьер сказал, что носить маски в транспорте и помещениях придется ещё долго – это необходимо, чтобы удержать под контролем эпидемическую ситуацию.


В то же время топ-чиновник пообещал, что правительство готово пересмотреть нормативы о ношении масок на улицах, и, возможно, разрешить ходить по улицам без масок:


– Щодо дотримання соціальної дистанції, щодо дотримання маскового режиму. Ми готові переглянути питання носіння масок на вулицях, але маски в приміщеннях ще довго будуть актуальними. Тому ми плануємо виносити на засідання Уряду та у Верховну Раду питання посилення адміністративної відповідальності за недотримання маскового режиму в приміщеннях та громадському транспорті, – сказал премьер.


 Насколько Кабмин увеличит штраф за нарушение масочного режима пока неизвестно. Но уже сегодня кременчужанам, как и всем украинцам, угрожает штраф в размере 17 тысяч гривен за нарушение масочного режима. Именно такую сумму придется по решению Крюковского районного суда заплатить кременчужанину, которого словили без маски и документов на остановке общественного транспорта на улице Первомайской. А в довесок – ещё и 420 гривен судебного сбора.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус Covid-19 эпидемия карантин масочный режим маски-шоу Кабмин штраф

Коментарі: 1

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vortex:
Сьогодні, 20:23

По-моему кто-то испытывает терпение людей. Даю намёк виталькам, и прочим шморгалям-фантастам. Терпение давно закончилось у людей. Будут больно бить - не обижайтесь


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