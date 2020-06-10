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Надзвичайні новини

17 тисяч штрафу має заплатити чоловік, якого «спіймали» на кременчуцькій вулиці без маски

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 1 735 Коментарів: 3

Постанову можна оскаржити протягом 10 діб

Крюківський районний суд 4 червня розглянув протокол щодо порушення ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей). Адмінматеріал склали 6 квітня о 22.05. Порушника без захисної маски та без документів помітили на зупинці громадського транспорту біля будинку 43А на вулиці Першотравневій.


Сам чоловік на судове засідання не з'явився. Його вину доводить відеозапис, на якому видно, що він перебував у громадському місці без вдягнутих засобів індивідуального захисту та не мав при собі документу.


Суд визнав чоловіка винним та оштрафував на 17 тисяч гривень. Також порушник має заплатити 420 грн судового збору.


Постанова може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом десяти днів з дня її винесення.


З постановою можна ознайомитися тут.

1
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: протокол админпротокол карантин

Коментарі: 3

8
Manutd:
Сьогодні, 16:41

Вообще конченые такие штрафы людям давать


28 4
4 523
Solenoid:
Сьогодні, 16:45

И кого он там заражал или мог заразится в 10 вечера? Только что от самих полюционеров. Этот маразм масочный уже выходит за рамки понимания. И зачем ему документы? У нас свободная страна! Хотя о чём это я....

33 4
301
stronzo:
Сьогодні, 18:23

Судья - клоун


9 1

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