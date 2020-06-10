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Кременчужан запрошують отримати військове звання офіцера запасу

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 614

 

Дізнайтеся про переваги у навчанні 

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» проводить набір на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу. Запрошуються студенти будь-яких університетів з другого до п'ятого курсу навчання, а також громадяни України, що мають диплом не нижче бакалавра.


Для вступу на кафедру військової підготовки потрібно подати заяву в аудиторії 205 П та отримати направлення і пройти
військово-лікарняну комісію на придатність до військової служби у військкоматі.


Переваги, які надає навчання на кафедрі:

  • можливість отримати військове звання офіцера-зв′язківця – молодшого лейтенанта запасу і бути звільненим від строкової служби солдатом
  • можливість отримати більш широкий спектр працевлаштування у державних установах України, як на посадах державних службовців так і в силових структурах на цивільних посадах
  • можливість добровільно укласти контракт на проходження служби офіцером з окладом від 14000 грн. в місяць
  • студентам, які навчаються в університеті отримати додаткові бали в рейтингу при визначенні стипендій

Навчання на кафедрі здійснюється за трьома військово-обліковими спеціальностями офіцерів-зв’язківців запасу:

  • «Бойове застосування змішаних з'єднань, військових частин і підрозділів зв'язку»;
  • «Організація фельд'єгерсько-поштового зв'язку»;
  • «Експлуатація та ремонт наземної апаратури радіозв'язку різної потужності».

Термін навчання 2 роки (1 раз на тиждень).


Загальна вартість підготовки визначається для кожного набору на увесь термін навчання.


Оплата проводиться частинами до початку кожного семестру.

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Автор: Альона Душенко
Теги: військкомат навчання

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