Кременчужан запрошують отримати військове звання офіцера запасу

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 614

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» проводить набір на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу. Запрошуються студенти будь-яких університетів з другого до п'ятого курсу навчання, а також громадяни України, що мають диплом не нижче бакалавра.



Для вступу на кафедру військової підготовки потрібно подати заяву в аудиторії 205 П та отримати направлення і пройти

військово-лікарняну комісію на придатність до військової служби у військкоматі.



Переваги, які надає навчання на кафедрі:

можливість отримати військове звання офіцера-зв′язківця – молодшого лейтенанта запасу і бути звільненим від строкової служби солдатом

можливість отримати більш широкий спектр працевлаштування у державних установах України, як на посадах державних службовців так і в силових структурах на цивільних посадах

можливість добровільно укласти контракт на проходження служби офіцером з окладом від 14000 грн. в місяць

студентам, які навчаються в університеті отримати додаткові бали в рейтингу при визначенні стипендій

Навчання на кафедрі здійснюється за трьома військово-обліковими спеціальностями офіцерів-зв’язківців запасу:

«Бойове застосування змішаних з'єднань, військових частин і підрозділів зв'язку»;

«Організація фельд'єгерсько-поштового зв'язку»;

«Експлуатація та ремонт наземної апаратури радіозв'язку різної потужності».

Термін навчання 2 роки (1 раз на тиждень).



Загальна вартість підготовки визначається для кожного набору на увесь термін навчання.



Оплата проводиться частинами до початку кожного семестру.