Кременчужан запрошують отримати військове звання офіцера запасу

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» проводить набір на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу. Запрошуються студенти будь-яких університетів з другого до п'ятого курсу навчання, а також громадяни України, що мають диплом не нижче бакалавра.
Для вступу на кафедру військової підготовки потрібно подати заяву в аудиторії 205 П та отримати направлення і пройти
військово-лікарняну комісію на придатність до військової служби у військкоматі.
Переваги, які надає навчання на кафедрі:
Навчання на кафедрі здійснюється за трьома військово-обліковими спеціальностями офіцерів-зв’язківців запасу:
Термін навчання 2 роки (1 раз на тиждень).
Загальна вартість підготовки визначається для кожного набору на увесь термін навчання.
Оплата проводиться частинами до початку кожного семестру.