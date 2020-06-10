10 хокеїстів «Кременчука» увійшли в топ-20 бомбардирів четвертого сезону УХЛ

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 241

Одразу десять гравців хокейного клубу «Кременчук» увійшли до топ-20 бомбардирів регулярного чемпіонату УХЛ-Парі-Матч у сезоні-2019/20, який кременчуцька хокейна команда достроково виграла за тур до завершення.





Фінішну межу у гонці бомбардирів на першим перетнув Дмитро Орлов з 69 (36+33) очками, другим – Микола Кисельов 63 (34+29), третім – Дмитро Созонов 60 (25+35), четвертим – Олексій Ворона 55 (17+38), який учора розповів офіційному сайту ХК «Кременчук», як зараз тренується на льоду та готується одружитися.





На 6-7 місці серед найрезультативніших Олександр Пукс 52 (15+37), на 15-17 сходинках відповідно Єгор Серанов 37 (15+22), Гліб Бондарук 36 (12+24) та Іван Савченко 35 (12+23).





Замкнули Топ-20 на 20-21 сходках з 32 балами Тимур Гриценко (17+15) та Всеволод Толстушко (12+20), який став найкращим серед захисників у складі «місцян».





Серед Топ-20 п’ятеро гравців «Дніпро», чотири – «Донбасу» та два – «Білого Барсу».





Найкращий снайпер чемпіонату з 36 голами – Дмитро Орлов, більше за всіх віддав гольових передач Олексій Ворона (38). ХК «Кременчук» не тільки закинув шайб більше усіх в чемпіонаті (251), а й найменше пропустив (64).



