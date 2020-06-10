Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 10.06.2020 09:10
Підтверджені:
Україна28381
Кременчук111
Хворі:
Україна14779
Кременчук3
Одужало:
Україна12769
Кременчук104
Померло:
Україна833
Кременчук4
Надзвичайні новини, Полтавщина

Житель Полтавщини, який «познущався» з майже 30 могил, ризикує потрапити за ґрати

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 781 Коментарів: 2

  

Чоловік систематично знімав металеві конструкції, які здавав на брухт

32-річному жителю Глобиного оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою з корисливих мотивів). Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.


За попередньою версією, чоловік систематично демонтовував металеві конструкції на могилах. Це відбувалося на кладовищі в одному із сіл Глобинського району. Викрадене здавав на брухт. Таким чином чоловік пошкодив близько 30 надмогильних конструкцій.


Підозрюваному загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від 4 до 5 років або позбавлення волі від 4 до 7 років.

1
Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: могила

Коментарі: 2

4 523
Solenoid:
Сьогодні, 16:43

По хорошему, эту *** надо было зарыть за оградой кладбища.


10 1
221
gansit:
Сьогодні, 19:48

7 лет этому уроду и 15 лет кто скупал эти оградки,с конфискацией.

Ну как я помечтал,там все крышуют менты ,так что увы.


0 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх