Житель Полтавщини, який «познущався» з майже 30 могил, ризикує потрапити за ґрати

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 781 Коментарів: 2

32-річному жителю Глобиного оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою з корисливих мотивів). Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.





За попередньою версією, чоловік систематично демонтовував металеві конструкції на могилах. Це відбувалося на кладовищі в одному із сіл Глобинського району. Викрадене здавав на брухт. Таким чином чоловік пошкодив близько 30 надмогильних конструкцій.





Підозрюваному загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від 4 до 5 років або позбавлення волі від 4 до 7 років.