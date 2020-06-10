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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві чоловіка вкусила змія - він в реанімації

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 957 Коментарів: 1

Стан здоров’я полтавця оцінюють як середньої тяжкості

9 червня до Полтавської обласної клінічної лікарні з попереднім діагнозом «укус змії» доставили 36-річного (1984 р.н.) мешканця Шевченківського району Полтави. Про це повідомляє Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.


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Зі слів потерпілого, змія вкусила його неподалік від власного дому, коли він повертався з роботи. Стан здоров’я чоловіка – середньої тяжкості.


За інформацією інтернет-видання «Полтавщина», потерпілий перебуває у реанімації.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: укусила змея Полтава

Коментарі: 1

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GAndy:
Сьогодні, 18:02

Хоть бы рассказали какие у нас ядовитые змеи водятся...


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