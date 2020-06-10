Кантрілл, вуйок та зухвалих парубків запрошують на Deivski trails

У неділю 14 червня о 10.00 на Деївській горі відбудуться змагання серед велосипедистів. Про це повідомив організатор змагань Олексій Корчак.

- Цього рочку ми додали досить-таки технічну секцію «Верхні бліндажі». Назва така, бо саме по укріплених позиціях Другої світової війни вона проходить. Не знаю, чи то позиції наших '41року, чи то німецькі '43, а може, й тих і других, але з міношукачем матьорим облазив усе. Сподіваюсь, Вам сподобається.



Не буду довго про неї розповідати, скажу тільки, що там є різкі з'їжджалки, спуск «21», пекельна рульожка, дурний апхілл з антинахилом, 42-х метровий шор, та низько нависаюча гілка «розтощи шолом». Але саме смачне ми приготували на кінець!



Цього року ми зробили експериментальний майданчик - спот «Конструктор». Це така фанова місцина, де безліч траекторії перетинають одна одну та переходять одна в одну. Спот не ввійшов до траекторії траси перегонів, але від стартового майданчика до нього метрів 500.

Тож, після перегонів та нагородження ми плануємо затусити на споті. Запрошуємо всіх приєднатися. Впевнений, хто не приєднається буде кусати лікті один одному та вернеться з півдороги додому, аби тільки спробувати, що то воно таке той спот, - розповів Олексій.