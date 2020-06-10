З 10 червня дозволили працювати закладам культури: яких вимог вони мають дотримуватися
Сьогодні, 14:04
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У Кременчуці бібліотеки, музеї, галереї, центри культури і дозвілля розпочнуть приймати відвідувачів
З 10 червня у Кременчуці ввели чергове послаблення протиепідемічних заходів і дозволили працювати закладам культури – бібліотеки, музеї, картинні галереї, клубні заклади, палаци, центри культури і дозвілля розпочнуть приймати відвідувачів. Відповідне рішення ухвалив 9 червня виконком Кременчуцької міськради після проведення надзвичайної протиепідемічної комісії (згідно Постанови головного державного санітарного лікаря №35).
Є певні карантинні вимоги, які спільні для усіх культурних закладів:
- обов'язковим є температурний скринінг для працівників та відвідувачів (якщо температура буде вищою за 37,2°С або виявляться ознаки респітаторної інфекції, таких людей не допускатимуть у приміщення);
- співробітникам треба працювати у масках та рукавичках;
- мають щоденно проводитися прибирання з використанням дезінфікуючих засобів, а на входах стояти антисептики;
- від роботи відсторонять осіб з групи ризику (тих, які досягли 60-річного віку, а також тих, у кого є хронічні захворювання, що пригнічують імунітет).
У бібліотеках:
- відкриють абонементи для користувачів, але обмежать вільний доступ до фондів та інших приміщень;
- люди мають попередньо записуватися на відвідування бібліотек у визначений час телефоном, електронною поштою (або іншими засобами віддаленого спілкування) з метою уникнення черг;
- забезпечать облаштування безпечних місць для повернутих користувачами книг з метою їх карантину протягом 14 діб, з використанням окремих стелажів/шаф/шухляд/полиць;
- ізольовані примірники позначатимуть датою повернення та виключатимуть з обігу до закінчення терміну карантину;
- після прийняття книг від користувача проводитимуть дезінфікування поверхонь меблів, на якій знаходилися книги.
У музеях та картинних галереях:
- заборонять групові роботи (екскурсії та ін.) з огляду на вимогу дистанціювання та обмеження загальної кількості людей;
- співробітники повинні будуть організувати одночасне перебування відвідувачів із розрахунку не більше однієї особи на 5 квадратних метрів площі зали;
- відвідувачі мають попередньо записуватися, аби прийти до музею чи галереї у визначений час, телефоном, електронною поштою (або іншими засобами віддаленого спілкування), аби уникнути черг.
У клубних закладах, центрах культури і дозвілля:
- треба розмістити додаткову ємність зі спиртовмісними антисептиками в кожному репетиційному приміщенні для самостійної обробки рук;
- проводитимуть групові/командні заняття виключно за попереднім записом;
- дозволяється одночасне перебування клієнтів у закладі з розрахунку не більше однієї особи на 5 квадратних метрів площі зали для індивідуальних занять та однієї особи на 5 квадратних метрів площі зали для групових/командних занять (не більше 10 осіб у групі);
- переодягання в тренувальну форму і в повсякденний одяг після занять проводитимуть під наглядом керівників колективу для контролю за дотриманням безпечної дистанції в роздягальні (батьків не допускатмуть до роздягалень);
- обмежать одночасне використання роздягалень та душових кабін на рівні не більше 50% (бо важливо враховувати та не допускати потенційного скупчення в зонах роздягалень, санітарних та адміністративних зонах).
Повний текст рішення протиепідемічної комісії ви можете переглянути ТУТ.