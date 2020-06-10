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Топ новина, Кременчук, Коронавірус / Карантин

З 10 червня дозволили працювати закладам культури: яких вимог вони мають дотримуватися

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 786 Коментарів: 1

 

У Кременчуці бібліотеки, музеї, галереї, центри культури і дозвілля розпочнуть приймати відвідувачів

З 10 червня у Кременчуці ввели чергове послаблення протиепідемічних заходів і дозволили працювати закладам культури – бібліотеки, музеї, картинні галереї, клубні заклади, палаци, центри культури і дозвілля розпочнуть приймати відвідувачів. Відповідне рішення ухвалив 9 червня виконком Кременчуцької міськради після проведення надзвичайної протиепідемічної комісії (згідно Постанови головного державного санітарного лікаря №35).


Є певні карантинні вимоги, які спільні для усіх культурних закладів:

  • обов'язковим є температурний скринінг для працівників та відвідувачів (якщо температура буде вищою за 37,2°С або виявляться ознаки респітаторної інфекції, таких людей не допускатимуть у приміщення);
  • співробітникам треба працювати у масках та рукавичках;
  • мають щоденно проводитися прибирання з використанням дезінфікуючих засобів, а на входах стояти антисептики;
  • від роботи відсторонять осіб з групи ризику (тих, які досягли 60-річного віку, а також тих, у кого є хронічні захворювання, що пригнічують імунітет).


У бібліотеках:

  • відкриють абонементи для користувачів, але обмежать вільний доступ до фондів та інших приміщень;
  • люди мають попередньо записуватися на відвідування бібліотек у визначений час телефоном, електронною поштою (або іншими засобами віддаленого спілкування) з метою уникнення черг;
  • забезпечать облаштування безпечних місць для повернутих користувачами книг з метою їх карантину протягом 14 діб, з використанням окремих стелажів/шаф/шухляд/полиць;
  • ізольовані примірники позначатимуть датою повернення та виключатимуть з обігу до закінчення терміну карантину;
  • після прийняття книг від користувача проводитимуть дезінфікування поверхонь меблів, на якій знаходилися книги.



У музеях та картинних галереях:

  • заборонять групові роботи (екскурсії та ін.) з огляду на вимогу дистанціювання та обмеження загальної кількості людей;
  • співробітники повинні будуть організувати одночасне перебування відвідувачів із розрахунку не більше однієї особи на 5 квадратних метрів площі зали;
  • відвідувачі мають попередньо записуватися, аби прийти до музею чи галереї у визначений час, телефоном, електронною поштою (або іншими засобами віддаленого спілкування), аби уникнути черг.


У клубних закладах, центрах культури і дозвілля:

  • треба розмістити додаткову ємність зі спиртовмісними антисептиками в кожному репетиційному приміщенні для самостійної обробки рук;
  • проводитимуть групові/командні заняття виключно за попереднім записом;
  • дозволяється одночасне перебування клієнтів у закладі з розрахунку не більше однієї особи на 5 квадратних метрів площі зали для індивідуальних занять та однієї особи на 5 квадратних метрів площі зали для групових/командних занять (не більше 10 осіб у групі);
  • переодягання в тренувальну форму і в повсякденний одяг після занять проводитимуть під наглядом керівників колективу для контролю за дотриманням безпечної дистанції в роздягальні (батьків не допускатмуть до роздягалень);
  • обмежать одночасне використання роздягалень та душових кабін на рівні не більше 50% (бо важливо враховувати та не допускати потенційного скупчення в зонах роздягалень, санітарних та адміністративних зонах).


Повний текст рішення протиепідемічної комісії ви можете переглянути ТУТ.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: библиотека музей галерея карантин

Коментарі: 1

1 295
inattentive:
Сьогодні, 14:48

И краеведческий музей откроют ?


8 1

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