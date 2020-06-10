Післякарантинний військовий призов стартував: які його особливості

За детальнішою інформацією звертайтесь до Кременчуцького об'єднаного міського військового комісаріату
У Кременчуці оголосили строкову слубу в армії - призов «весна» 2020. Заступник військового комісара - начальник відділення комплектування майор Вадим Мушиманський відповів на питання «Телеграфа» щодо особливостей карантинного призову. За словами Вадима Руслановича, призовники здаватимуть ІФА-тестування. У разі негативного результату їх відправлятимуть до Полтави. Якщо результат позитивний - кременчужанин проходить ПЛР-тестування. Зауважимо, що усі призовники отримали повістки й чекають на початок призову.
З 25 травня в Україні стартував наступний етап виходу з карантину та скасування обмежувальних заходів у зв’язку із чим відновлено заходи з призову громадян України на строкову військову службу, у відповідності до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Указів Президента України від 16.01.2020 р. № 13/2020 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році» та від 23.03.2020 року № 103/2020 «Про внесення змін до Указу Президента України від 16 січня року 2020 № 13/2020 року» (перенесено строки проведення призову).
Одне з головних питань, яке хвилює строковиків та їх батьків вже не одну призовну кампанію – чи відправлятимуть новобранців служити в зону ведення бойових дій?
Згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію Указом Президента України від 24 вересня 2014 року № 744/2014, військовослужбовців строкової служби до виконання завдань в зоні бойових дій залучати заборонено.
На строкову службу призивають осіб від 18 до 27 років.
Термін проходження строкової військової служби для тих, у кого немає вищої освіти, — 18 місяців, а тi, хто має диплом про повну вищу освіту – диплом магістра або спеціаліста, служитимуть дванадцять місяців.
Згідно з законом про військовий обов’язок і військову службу, призовники, які отримали повістку з військкомату, зобов’язані прибути до призовної дільниці в термін, вказаний у ній. Треба пам’ятати, що неотримання повістки з будь-яких причин не є підставою для ігнорування призову. Це теж прописано в законі. Тобто, коли оголосять про початок нового призову в армію, юнакам призовного віку дається 10 днів на явку у військовий комісаріат.
Інші причини не вважаються вагомими і можуть бути розцінені, як ухилення від армії.
В Україні за порушення законодавства про військову службу передбачена адміністративна і кримінальна віповідальність. В якості адмінпокарання за неявку у військкомат застосовуються штрафні санкції, передбачені ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Кримінальна відповідальність настає за статтею 335 КК України і передбачає обмеження волі на строк до 3-х років. В більшості випадків таке покарання є умовним, але судимість буде.
Треба зауважити, що всі, хто має законні підстави для відстрочки, можуть отримати її без проблем. Головне - прийти до військкомату та надати пакет документів, які підтверджують це право. І відстрочку нададуть. Є декілька видів відстрочки: за сімейними обставинами, за станом здоровя, для здобуття освіти, пов’язана із продовження професійної діяльності.
Відстрочка надається також особі, якій повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом - до прийняття відповідного рішення.
Для деяких призовників строкова служба може стати початком кар’єри, адже не всім одразу вдається вступати до вузів. Служба в армії – гарна альтернатива. Призовник отримуватиме зарплатню, пільги, за бажанням зможе продовжити службу, вступити до військової академії тощо.
В службі в армії можна знайти багато переваг. Якщо дозволяє стан здоров’я, є бажання – цей обов’язок виконати варто. За більш детальною інформацією звертайтесь до Кременчуцького об'єднаного міського військового комісаріату.