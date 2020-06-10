Післякарантинний військовий призов стартував: які його особливості

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 975 Коментарів: 1

У Кременчуці оголосили строкову слубу в армії - призов «весна» 2020. Заступник військового комісара - начальник відділення комплектування майор Вадим Мушиманський відповів на питання «Телеграфа» щодо особливостей карантинного призову. За словами Вадима Руслановича, призовники здаватимуть ІФА-тестування. У разі негативного результату їх відправлятимуть до Полтави. Якщо результат позитивний - кременчужанин проходить ПЛР-тестування. Зауважимо, що усі призовники отримали повістки й чекають на початок призову.





З 25 травня в Україні стартував наступний етап виходу з карантину та скасування обмежувальних заходів у зв’язку із чим відновлено заходи з призову громадян України на строкову військову службу, у відповідності до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Указів Президента України від 16.01.2020 р. № 13/2020 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році» та від 23.03.2020 року № 103/2020 «Про внесення змін до Указу Президента України від 16 січня року 2020 № 13/2020 року» (перенесено строки проведення призову).

Визначений термін проведення призову - травень-липень 2020 року.





Одне з головних питань, яке хвилює строковиків та їх батьків вже не одну призовну кампанію – чи відправлятимуть новобранців служити в зону ведення бойових дій?



Згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію Указом Президента України від 24 вересня 2014 року № 744/2014, військовослужбовців строкової служби до виконання завдань в зоні бойових дій залучати заборонено.





1. Який призовний вік?



На строкову службу призивають осіб від 18 до 27 років.







2. Скільки часу служитимуть в армії?



Термін проходження строкової військової служби для тих, у кого немає вищої освіти, — 18 місяців, а тi, хто має диплом про повну вищу освіту – диплом магістра або спеціаліста, служитимуть дванадцять місяців.







3. Що робити, якщо принесли повістку?



Згідно з законом про військовий обов’язок і військову службу, призовники, які отримали повістку з військкомату, зобов’язані прибути до призовної дільниці в термін, вказаний у ній. Треба пам’ятати, що неотримання повістки з будь-яких причин не є підставою для ігнорування призову. Це теж прописано в законі. Тобто, коли оголосять про початок нового призову в армію, юнакам призовного віку дається 10 днів на явку у військовий комісаріат.



Не з’явитися можна лише через поважні причини. До них зараховують:

стихійне лихо;

хворобу призовника;

смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, дідуся, бабусі) або близького родича дружини.

Інші причини не вважаються вагомими і можуть бути розцінені, як ухилення від армії.







4. Яка відповідальність за ухилення від призову в армію?



В Україні за порушення законодавства про військову службу передбачена адміністративна і кримінальна віповідальність. В якості адмінпокарання за неявку у військкомат застосовуються штрафні санкції, передбачені ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Кримінальна відповідальність настає за статтею 335 КК України і передбачає обмеження волі на строк до 3-х років. В більшості випадків таке покарання є умовним, але судимість буде.







5. Хто має право на відстрочку від служби?



Треба зауважити, що всі, хто має законні підстави для відстрочки, можуть отримати її без проблем. Головне - прийти до військкомату та надати пакет документів, які підтверджують це право. І відстрочку нададуть. Є декілька видів відстрочки: за сімейними обставинами, за станом здоровя, для здобуття освіти, пов’язана із продовження професійної діяльності.



Відстрочки за сімейними обставинами надаються:

Тим, хто має непрацездатну матір або батька, або іншого родича за яким він здійснює догляд

Має дитину віком до трьох років

Самостійно виховує дитину (без матері)

Має двох і більше дітей

Має дитину з інвалідністю

Має вагітну дружину або дружину, яка є людиною з інвалідністю

Якщо брат служить в цей же час в армії.





Відстрочка за станом здоров’я надається:

Тим, хто має тимчасові проблеми зі здоров’ям (відстрочка надається на строк до 1 року)

Часто на практиці результати медичної комісії свідчать, що чимало потенційних солдатів зовсім непридатні для служби в Збройних Силах України за станом здоров’я. Тобто медична комісія у військкоматі приносить користь, адже дозволяє оцінити стан здоров’я призовників та виявити небезпечні хвороби.



Відстрочка для здобуття освіти надається на весь період навчання тим, хто навчається:

у школах та ПТУ, але у разі досягнення 21-річного віку відстрочка втрачає силу;

у вищих навчальних закладах з денною формою навчання. Ті, хто здобувають освіту на заочній формі – таке право втрачають.

у середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання;

в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.





Відстрочка, пов’язана із продовженням професійної діяльності:

Вчителям (на весь період роботи за фахом);

Медикам (на весь період роботи за фахом);

Священикам (на весь період роботи за фахом);

Поліцейським (на весь період роботи за фахом).

Відстрочка надається також особі, якій повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом - до прийняття відповідного рішення.









6. Хто може отримати звільнення від призову в армію?

Непридатні за станом здоров’я

Молоді люди старші 27 років

Ті, які отримали військове звання на військових кафедрах у вузах. (Але згідно з наказом МО №170 стаття 10, звільнення не стосується громадян України віком до 43 років, які пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склали встановлені іспити, мають вищу освіту за освітнім ступенем не нижче бакалавра та яким присвоєно відповідне первинне військове звання офіцера запасу, відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". У разі потреби наказом Міністра оборони України вони можуть бути призвані на військову службу за призовом осіб офіцерського складу).



Для деяких призовників строкова служба може стати початком кар’єри, адже не всім одразу вдається вступати до вузів. Служба в армії – гарна альтернатива. Призовник отримуватиме зарплатню, пільги, за бажанням зможе продовжити службу, вступити до військової академії тощо.



В службі в армії можна знайти багато переваг. Якщо дозволяє стан здоров’я, є бажання – цей обов’язок виконати варто. За більш детальною інформацією звертайтесь до Кременчуцького об'єднаного міського військового комісаріату.